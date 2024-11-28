Байден торопится укрепить позиции Украины до прихода Трампа (The Washington Post, США)

WP: НАТО и Европа признали, что Киев должен отказаться от территорий РФ

Киев в страхе ожидает инаугурации Трампа, пишет WP. По мнению авторов, Байден надеется, что поставки противопехотных мин и разрешение наносить удары вглубь России усилят позиции Украины на переговорах, которые обещал начать избранный американских президент.

Ясмин Абуталеб (Yasmeen Abutaleb), Майкл Бирнбаум (Michael Birnbaum), Эллен Фрэнсис (Ellen Francis)

Принимая сомнительное решение позволить Украине бить ракетами вглубь российской территории и поставить Киеву противопехотные мины, президент Джо Байден руководствовался весьма неприятными новыми обстоятельствами: Украина несет тяжелые боевые потери, а с победой Дональда Трампа на выборах Киев может оказаться в самом слабом положении за три года.

Многие американские руководители сегодня признают, что через несколько месяцев Украину могут принудить к переговорам с Россией об окончании военных действий и что ей придется уступить часть своих территорий. Байден отказался от своей прежней политики по вопросу мин и ракет, и отчасти это объясняется его желанием максимально укрепить позиции Киева в преддверии возможных переговоров.

Смена курса вполне соответствует давно уже установившейся практике в действиях Байдена. Поначалу он часто выступал против поставок Киеву современного оружия, опасаясь эскалации, но спустя несколько месяцев всегда уступал. Очередная уступка Байдена вызвала как похвалы, так и критику со стороны европейских союзников, которые говорят, что Украине в предстоящие недели понадобятся все возможные преимущества, но вместе с тем выражают недовольство тем, что президенту понадобилось так много времени для принятия этого решения.

Стремление оказавшегося в положении "хромой утки" Байдена сделать все возможное для оказания помощи Украине вызвало новые вопросы у некоторых американских и европейских руководителей. Почему он не предоставил эту помощь раньше, ведь она могла дополнительно усилить позиции Киева, которые и без того были довольно прочными? И почему он решил действовать сейчас, когда Украина явно ослабела?

Курт Волкер, работавший при президенте Джордже Буше представителем США в НАТО, а при Трампе занимал должность спецпосланника на Украине, заявил, что смена курса назрела уже давно и что Байден наверняка придал Москве уверенности и смелости, отказываясь поставлять на Украину более мощное вооружение. "У Москвы возникает чувство безнаказанности, — сказал Волкер. — Она знает, что находится в безопасном положении. Она знает о нашем нежелании идти на эскалацию и понимает, что может продолжать боевые действия, наносить удары и совершать возмутительные поступки".

Но Байден опасался эскалации конфликта, если российский президент Владимир Путин применил бы ядерное оружие в случае возникновения серьезной угрозы. Чиновники из Белого дома говорят, что Байден при принятии решений руководствуется обстановкой на поле боя, давая разрешение на применение того или иного оружия только в том случае, когда этого требуют обстоятельства. Они также отмечают, что Байден предоставил Киеву очень много оружия, включая кассетные боеприпасы, артиллерийские снаряды, ракеты и системы ПВО, причем делал он это даже тогда, когда Украина этого не требовала и не просила.

Дискуссии о поставках противопехотных мин и о ракетах большой дальности ATACMS начались в конце октября. Но до окончания выборов никто никаких решений не принимал, о чем рассказали два высокопоставленных руководителя из администрации, которые согласились на разговор на условии соблюдения анонимности, чтобы можно было подробно рассказать о частных беседах.

Американских представителей особенно встревожило решение Северной Кореи отправить на помощь России 10 тысяч своих военнослужащих (В Кремле это опровергли. В зоне СВО нет северокорейских войск — прим. ИноСМИ.) и то обстоятельство, что их количество может увеличиться. Их также беспокоит переброска украинских войск в российскую Курскую область, где идут напряженные бои после захвата в августе Киевом части ее территории. Это беспокойство вызвано тем, что на востоке Украина стала терять территории гораздо быстрее. Высокопоставленные помощники Байдена в итоге пришли к заключению, что ракеты ATACMS помогут удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск и и что противопехотные мины позволят Украине отстоять территории на востоке.

Трамп обещает за 24 часа остановить боевые действия между Россией и Украиной, начавшиеся в феврале 2022 года, не уточняя, как именно он это сделает. Очередной транш американской военной и экономической помощи Украине закончится в будущем году, и помощники Байдена практически смирились с тем, что Трамп после вступления в должность не станет помогать Киеву.

В целом текущие события указывают на то, что главные внешнеполитические достижения Байдена оказались под угрозой. В 2022 году Байден объявил, что Путин "не может оставаться у власти". Но похоже, ставка Путина на то, что Западу не хватит терпения помогать Украине, оказалась выигрышной, и скоро он будет иметь дело с американским президентом, который намного благосклоннее относится к его позиции.

Байдена хвалят за то, как он действует во время этого конфликта, в том числе, за его решение рассекретить разведывательную информацию, указывающую на то, что Россия планировала военную операцию на Украине. Его хвалят за руководство западным альянсом, который предоставляет Киеву оружие и финансовую поддержку, за действия по расширению НАТО. Но некоторые союзники также критикуют его за медлительность в предоставлении Украине современного оружия, которое она просила. Последним примером стали ракеты ATACMS.

Сомнительное решение поставить Украине противопехотные мины, от которых многие страны отказались уже много лет назад по гуманитарным соображениям, продемонстрировало, насколько серьезной Белому дому кажется сложившаяся ситуация.

На всем протяжении конфликта Байдена беспокоило то, что Путин может опрометчиво отреагировать на действия, которые посчитает провокационными, и даже применит ядерное или биологическое оружие. Из-за этого у президента порой возникали разногласия с его главными советниками.

"Нет сомнений, что Байдена не поддерживали его сторонники в вопросах ракет ATACMS, F-16, ударов по целям в глубине России, — сказал Иво Даалдер (Ivo Daalder), который при президенте Бараке Обаме занимал должность американского представителя в НАТО, а сейчас является президентом Чикагского совета по международным делам. — Его страшила перспектива эскалации с Россией. У него мировоззрение времен холодной войны, и поэтому он хотел любой ценой избежать прямой военной конфронтации между США и Россией".

82-летний Байден более полувека занимался внешней политикой, а пост президента занял, когда у него уже были устоявшиеся взгляды по ключевым вопросам, в том числе, по России. В значительной степени его мировоззрение сформировалось в эпоху холодной войны, когда Советский Союз был мировой сверхдержавой, вступившей в ядерную гонку с Соединенными Штатами. Такое мировоззрение было чуждо многим его советникам помоложе.

Байден предан делу защиты Украины. Он потратил немалый политический капитал на привлечение десятков миллиардов долларов для оказания ей экономической и военной помощи. Он призывает европейские страны делать то же самое, хотя этот вооруженный конфликт стал потрясением для мировой экономики и привел к росту цен на газ и электричество. Байден часто говорит об этом конфликте как о решающей битве авторитаризма с демократией.

Но страх Байдена перед эскалацией напряженности в отношениях с Россией оказывает существенное воздействие на его решения об ограничении поставок оружия Киеву. Американские спецслужбы очень часто усиливают эти опасения. Так, аналитики пришли к заключению, что дальнобойные ракеты ATACMS могут спровоцировать Путина на начать ответные действия, о чем рассказали два высокопоставленных чиновника из администрации. В конечном итоге Байден разрешил наносить удары ракетами вглубь России, сделав это после того, как Северная Корея отправила ей на помощь свои войска (В Кремле это опровергли. В зоне СВО нет северокорейских военнослужащих — прим. ИноСМИ.). Он надеется подать Пхеньяну сигнал о том, что у него могут быть тяжелые потери.

Это не первый раз, когда Байден колеблется, не решаясь обеспечить Киеву дополнительную огневую мощь. Вначале он не хотел поставлять на Украину танки М1 Abrams, полагая, что они станут тяжким бременем для ВСУ в плане материально-технического обеспечения. Но поддавшись на настоятельные призывы Владимира Зеленского, Байден в итоге в январе 2023 года дал согласие на их отправку.

Аналогичным образом Байден поначалу считал, что Украине не нужны истребители F-16, однако в мае он сдался и дал Киеву возможность получить эти самолеты, в которых отчаянно нуждался Зеленский.

Помощники Байдена говорят, что он проявляет вполне уместную осторожность, так как опасность ядерного конфликта весьма велика. Они отмечают, что президент при принятии решений руководствуется в большей степени политическими соображениями и интересами, нежели страхом перед эскалацией. И эти люди отрицают, что, если бы оружие было поставлено раньше, это существенно повлияло бы на ход конфликта.

Многие европейские чиновники категорически возражают, заявляя, что Соединенные Штаты сделали достаточно для того, чтобы Украина продолжала воевать, однако недостаточно, чтобы она могла победить.

В частности, противопехотные мины, являющиеся довольно простым и недорогим устройством, которое в считанные дни или недели самоуничтожается либо деактивируется из-за разряда батареи, могли помочь Киеву укрепить оборону в условиях, когда Россия усеяла украинскую территорию миллионами таких мин, практически остановив продвижение ВСУ.

"Он опоздал на два года", — сказал в этом месяце один высокопоставленный европейский руководитель по поводу решения Байдена отправить на Украину противопехотные мины.

Но даже те, кто не согласен с решениями Байдена, признают, что он испытывал мощнейшее давление, стараясь сделать так, чтобы Соединенные Штаты не оказались втянуты в войну с ядерной державой.

В сентябре 2022 года, когда Украина превзошла все ожидания на поле боя, Вашингтон получил разведывательные сведения о том, что Кремль задумался о применении ядерного оружия. Об этом сообщили три осведомленных источника, попросившие не упоминать их фамилии, так как речь идет о секретной информации.

Эти доклады разведки спустя несколько месяцев дали Байдену основания отвергнуть предложение госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана. На совещании в Овальном кабинете Блинкен и Салливан предложили предупредить Россию, что, если она не прекратит удары по гражданским объектам с применением ракет и беспилотников, Соединенные Штаты поставят на Украину ракеты ATACMS.

Байден был против, обеспокоенный возможной реакцией России. Он пошел на уступки (лишь частичные) только спустя год, дав согласие осенью 2023 года передать Украине ракеты ATACMS средней дальности. ATACMS большой дальности были отправлены Киеву еще позже, весной 2024 года.

Украинское руководство постоянно жаловалось на привычку американцев говорить нет, когда оно просило поставить современное оружие, а спустя несколько месяцев соглашаться. Из-за таких проволочек это оружие оказывалось менее эффективным, чем если бы его поставили по первой просьбе. Внутри администрации такие украинские просьбы часто порождали разногласия. Блинкен и Госдепартамент зачастую откликались на них с большей готовностью, чем Байден или министерство обороны.

Чиновники из Госдепартамента порой говорили о своей уверенности в том, что угрозы Путина — не более чем блеф. Они утверждают, что разведывательное сообщество имеет обыкновение поднимать ложную тревогу об ужасных последствиях, если Украина получит больше помощи. А когда помощь поступает, все эти прогнозы не сбываются.

Когда летом украинское руководство попросило разрешения наносить удары ракетами большой дальности ATACMS вглубь российской территории, Госдепартамент очень быстро согласился. Но Пентагон с Белым домом были против, отчасти из-за боязни эскалации, а отчасти из-за обеспокоенности министерства обороны по поводу уменьшения собственных запасов современных ракет.

В то же время, британское руководство не могло позволить Украине наносить удары своими ракетами Storm Shadow по территории России, хотя и хотело это сделать. Дело в том, что американские комплектующие в британских ракетах давали Белому дому право вето. Да и в любом случае, британцы хотели действовать согласованно с США. Когда Байден разрешил Украине применять ATACMS по российской территории, Британия смогла сделать то же самое.

Чтобы обезопасить помощь Украине от Трампа, европейские и натовские руководители утвердили пакеты помощи до выборов в США, а часть полномочий по координации военной помощи передали из рук США новому командованию НАТО. Но с возвращением Трампа снова возникли вопросы о способности европейских стран защитить Украину без американской помощи.

Европейские покровители Киева незаметно приходят к признанию того, что на мирных переговорах Украине придется отдать часть своей территории России. Когда-то такая точка зрения была под запретом, но сейчас они думают о том, какие гарантии безопасности может получить Украина, чтобы удержать Россию от будущих нападений.

В этом месяце Блинкен нанес однодневный визит в штаб-квартиру НАТО, и европейские чиновники рассказали, что он привез с собой одно важное послание: "Мы сделаем все возможное для усиления Украины до того, как Трамп вступит в должность, и вы должны сделать то же самое".