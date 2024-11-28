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Интерфакс-АВН

Генштаб Белоруссии: готовится к подписанию в декабре белорусско-российский договор о гарантиях безопасности

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Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии.
Источник изображения: © Фотохост-агентство РИА Новости

Минск. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Белорусско-российский договор о гарантиях безопасности планируется подписать в декабре на заседании Высшего госсовета Союзного государства, заявили в Генштабе Белоруссии.

"К подписанию на предстоящем в декабре заседании Высшего госсовета Союзного государства готовится белорусско-российский договор о гарантиях безопасности", - отметил в интервью госизданию "СБ - Беларусь Сегодня" начальник Генштаба Белоруссии Пвел Муравейко.

Он сообщил, что в договоре будут четко прописаны положения, гарантирующие безопасность Союзного государства и, в частности, Белоруссии, "как она будет обеспечена, как в этом вопросе будет участвовать Российская Федерация".

"На выходе фактически готовый документ - концепция безопасности Союзного государства Белоруссии и России, где тоже отражены основные направления совместных действий по защите наших национальных интересов, границ и взаимодействию с нашим стратегическим союзником - РФ", - пояснил Муравейко.

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Страны
Белоруссия
Россия
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