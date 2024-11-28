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Последние 30 лет США и Европа сокращали количество армии и вооружений (Газета по-украински, Украина)

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Королевские морпехи в Афганистане
Королевские морпехи в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo / Gaz Faulkner, Royal Navy, ho

"Газета по-украински": численность британской армии — самая низкая за 300 лет

Страны Запада на протяжении трех десятилетий сокращали свои армии и запасы военной техники, пишет "Газета по-украински". Например, численность вооруженных сил Великобритании сейчас минимальная за последние 300 лет. Непонятно, как Запад вообще собирается воевать, сокрушается автор.

Иллюзия мира, кажется, усыпила лидеров западных стран. По данным аналитиков, с конца двадцатого века происходило постоянное сокращение самолетов и бронетехники, а также личного состава. В Британии сейчас — самая маленькая армия за последние 300 лет! Чем воевать?

Меня лично неприятно удивили данные по сокращению численности вооруженных сил и количеству типов вооружения за последние тридцать лет.

По данным Bloomberg, численность сухопутной армии Великобритании сейчас наименьшая за последние 300 лет. В лучшем случае, армия Его Величества сможет собрать одну дивизию, не превышающую от 20 до 30 тысяч военных. Об этом Bloomberg рассказал Мэтью Севилл из Королевского объединенного института объединенных исследований.

Даже в США количество бронетехники всех видов сократилось с 1994 по 2024 годы на 12%, а в европейских странах — еще больше: в Германии — на 77%, Великобритании и Испании — на 47%, Италии — на 38%, Франции — на 14% по данным Международного института стратегических исследований. Аналогичная картина и в других родах войск. Так, количество боевых самолетов в США уменьшилось на 41%, в Германии — на 69%, в Великобритании и других европейских стран НАТО — на 72%. Исключение составляет только Испания (+9%).

Как они вообще собираются выигрывать в возможном военном конфликте?

Автор статьи: Тарас Березовец*

*Признан в России иноагентом

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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