Уволенный Анашкин возглавил академию Фрунзе. О каких еще перестановках в МО стало известно

Врио командующего группировкой «Юг» назначили генерал-лейтенанта Александра Санчика

Генерал-лейтенант Александр Санчик назначен временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг», сообщают близкие к Минобороны источники РБК и «Ведомостей». Прежнего командующего группировкой войск «Юг» Геннадия Анашкина, по неподтвержденной информации, сняли с должности за дезинформацию. Он возглавит Военную академию имени М. В. Фрунзе. Также меняется командующий группировкой войск «Восток». Ротация необходима "для смены обстановки и служебной деятельности".

В Минобороны провели ротацию командующих группировками войск, сообщает РБК и "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Министерству обороны. Меры приняты, чтобы командующие «сменили обстановку и служебную деятельность».

«Даже командующим группировками войск необходимы периоды времени для смены обстановки и служебной деятельности», - отметил собеседник издания, близкий к оборонному ведомству.

Андрей Иванаев

На пост командующего группировкой войск «Восток» назначили первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Андрея Иванаева. Ранее пост командующего "Востоком" занимал генерал-лейтенант Михаил Носулев.

Иванаев окончил Общевойсковую академию ВС РФ, после чего был назначен на должность заместителя командира 1-го гвардейского Севастопольского Краснознаменного ордена Александра Невского мотострелкового полка Таманской дивизии.

В период с 2013 по 2014 год возглавлял 392-й Тихоокеанский окружной учебный Тихоокеанский центр Восточного военного округа.

В 2017 году - командующий группировкой "Евфрат" в Сирии.

В 2018 году стал командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа.

Александр Санчик

Командующим группировкой войск «Юг» поставили генерал-лейтенанта Александра Санчика, ранее исполнявшего обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

Санчик - выпускник Ташкентского высшего танкового командного училища. В 2017 году также окончил Военную академию Генерального штаба. Он прошел командные должности от командира танкового взвода до заместителя командующего общевойсковой армией Южного военного округа.

С 2020 года Санчик занимал пост командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа, позже стал первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.

С мая 2024 года - временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

С "Юга" в столицу

Генерал-полковник Геннадий Анашкин, несколько дней назад снятый с должности командующего «Югом», возглавит Военную академию имени М. В. Фрунзе (с 2008 года - Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия ВС РФ»).

Как пояснил источник РБК, академией со времен СССР руководят генералы, имеющие опыт командующего или начальника штаба военного округа.

«Генерал-полковник Анашкин имеет богатый опыт командования войсками в боевых условиях и сможет организовать на его основе качественное образование будущих командиров и командующих», - указал источник издания.

23 ноября стало известно, что Анашкин был снят с должности в рамках плановой ротации. Как сообщали военкоры, причиной увольнения стала ситуация на Северском направлении, а также нежелание генерала доводить до высшего командования истинное положение вещей. Telegram-канал «Рыбарь» писал, что населенные пункты Белогоровка, Григоровка, Серебрянка, Золотаревка, Верхнекаменское и Выемка, об успешном взятии которых докладывал Анашкин, стали «синонимом лжи и неоправданных потерь».

Минобороны ни о назначении Анашкина, ни о его снятии не объявляло. О том, что он стал врио командующего войсками Южного военного округа, стало известно в мае 2024 года из материалов, опубликованных на сайте Кремля.

Анашкин - выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. В составе сводных подразделений находился в командировках в Чечне в период первой и второй чеченских войн. Участвовал в грузино-осетинском конфликте в 2008 году, с сентября 2021 года по январь 2022-го командовал российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. До весны 2024 года - командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией.

Леонид Цветаев