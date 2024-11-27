Войти
ТАСС

WP: решение по ударам вглубь РФ "развязало руки" Британии в вопросе Storm Shadow

391
0
0
Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow.
Источник изображения: Thierry Wurtz/MBDA via Reuters

По информации газеты, Лондон хотел, но не мог сделать этот шаг без санкции Вашингтона

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Решение президента США Джо Байдена по ударам тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь России позволило Великобритании снять аналогичные ограничения на применение крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Об этом пишет газета The Washington Post.

По ее информации, Лондон хотел, но не мог сделать этот шаг без санкции Вашингтона. Из-за наличия американских компонентов внутри британских ракет у США сохранялось право запретить удары Storm Shadow вглубь РФ. Но в итоге в Белом доме приняли решение снять эти ограничения из-за критической для Киева ситуации на поле боя и сомнений относительно перспектив поддержки Украины администрацией Дональда Трампа.

Американские чиновники понимают, что ВСУ продолжают терять все больше территорий в Донбассе, а их вторжение в Курскую область не принесло Украине никаких результатов. По оценкам издания, "противоречивое решение" США об отправке Киеву противопехотных мин, "от использования которых многие страны давно отказались по гуманитарным соображениям, показало, насколько остро Белый дом оценивает ситуацию" на линии боевого соприкосновения. Пентагон на прошлой неделе подтвердил, что Байден санкционировал применение противопехотных мин украинской армией.

20 ноября газета The Times сообщила, что США авторизовали удары Storm Shadow вглубь РФ. По информации издания, для этих ракет используются американские системы целеуказания.

11 мая 2023 года Министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине ракет Storm Shadow. Впоследствии ВСУ неоднократно наносили удары по Крыму, Донбассу и Новороссии этими боеприпасами.

США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях, заявил 21 ноября президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровск). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.  

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
SCALP
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 11:30
  • 5997
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.11 08:58
  • 2
Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны
  • 27.11 03:53
  • 0
Ответ на "Европе грозят проблемы в обороне, когда США сократят свою поддержку"
  • 27.11 02:06
  • 0
Ответ на "Гиена Европы учуяла запах крови"
  • 27.11 01:18
  • 2
Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта: кредиты при текущих ставках чреваты будущим банкротством
  • 26.11 21:35
  • 2
Неопределенность планов Трампа побуждает ЕС самому позаботиться о своей безопасности - Боррель
  • 26.11 20:03
  • 4
В США российский Т-14 «Армата» описали двумя словами
  • 26.11 19:52
  • 1
«Способен превзойти российские танки»: в западной прессе оценили боевой потенциал ОБТ Challenger 3
  • 26.11 11:32
  • 0
Запад не понимает намёки, но для баллистической ракеты в гиперзвуковом оснащении это не аргумент
  • 26.11 11:12
  • 0
Выборы 2025: забег с препятствиями
  • 26.11 10:34
  • 0
Гиена Европы учуяла запах крови
  • 26.11 01:10
  • 4
Истребители Су-30 получат новые двигатели в 2025 году
  • 26.11 00:56
  • 12
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 25.11 20:34
  • 0
О модернизации МПЛА и РПКСН
  • 25.11 19:08
  • 3
ГУР Украины утверждает, что удар по заводу Южмаш якобы наносился не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр»