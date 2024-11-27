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ТАСС

WP: США и Европа признали, что Украина должна отказаться от территорий для РФ

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Киев
Киев.
Источник изображения: © Анна Марченко/ ТАСС

По данным газеты, американские чиновники признают, что в течение нескольких месяцев Киев заставят вступить в переговоры с Москвой

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Официальные лица США и европейских стран пришли к пониманию, что Украине необходимо отказаться от территорий для урегулирования конфликта с Россией. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их сведениям, американские чиновники признают, что в течение нескольких месяцев Киев заставят вступить в переговоры с Москвой. Решение президента США Джо Байдена по ударам тактическими баллистическими ракетами ATACMS с украинской территории вглубь России "призвано усилить позиции Украины на этих потенциальных переговорах".

Эту меру в Белом доме начали обсуждать в конце октября, но окончательное решение приняли только после победы Дональда Трампа на выборах президента, сообщили изданию источники в действующей вашингтонской администрации.

По их информации, команда Байдена смирилась с тем, что Трамп может прекратить помощь Украине. Поэтому уходящая американская администрация с европейскими партнерами по НАТО "пытается сделать все возможное, чтобы укрепить Украину" до возвращения республиканца в Белый дом.

Кроме того, "среди европейских союзников Киева распространяется негласное признание того, что мирные переговоры могут потребовать от Украины уступить часть территории России".

Газета отмечает, что раньше в Европе говорить о возможности отказа Киева от территорий "было табу", но сейчас "размышляют, какие гарантии безопасности Украина могла бы получить взамен [территорий], чтобы удержать Россию от атак в будущем".

Эскалация украинского конфликта и перспективы урегулирования

США и их союзники по НАТО ранее сообщили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях, заявил 21 ноября президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровске). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.

Трамп на состоявшихся 5 ноября выборах президента США одержал победу над представительницей демократов Камалой Харрис. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года. В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что добьется мирного урегулирования украинского кризиса. Детали своего так называемого мирного плана он не привел.

Путин ранее назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций против России и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. 

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