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Военное обозрение

Минобороны Украины начало расследование по факту поставки ВСУ более ста тысяч бракованных миномётных мин калибра 120 мм

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Украины начало расследование поставок в украинскую армию бракованных минометных мин калибра 120 мм. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Проблемы с минами в ВСУ начались в конце октября — начале ноября этого года, причем на различных участках фронта. Как сообщали сами украинские военные, поставленные «Укроборонпромом» минометные мины застревали в канале ствола, падали после выстрела рядом с минометом или вообще не срабатывали. По данным журналистов, бракованная партия оказалась весьма большой — более 100 тысяч штук.

Скандал вышел за пределы военного ведомства, став публичным, на что в Минобороны Украины заявили, что уже в течение трех недель якобы ведут расследование «нештатного износа» мин, полностью прекратив их поставки в войска. Заявляется, что причиной нештатного срабатывания боеприпасов стали некачественные пороховые заряды, а также «неправильное» хранение мин. Однако, как пишут украинские ресурсы, дело там не только в этом, а в желании некоторых украинских чиновников заработать на военных поставках.

Все дело в том, что взрыватели для мин, детонаторы и т. д. на Украине выпускает только Шосткинский завод «Импульс» в Сумской области, который в последнее время частенько накрывается российскими ударами. Один из них уничтожил склад готовой продукции. Но, не желая упускать выгоду от поставок, производители мин начали устанавливать на них не штатные взрыватели, а что было под рукой, в том числе и от 125-мм танковых снарядов. В итоге мины перестали взрываться, но средства за их поставку в ВСУ были получены.

Сейчас ВСУ ждут поступления импортных мин, которые им пообещало Минобороны вместо бракованных. Но их как не было, так и нет.

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Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
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