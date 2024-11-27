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Парламентская ассамблея (ПА) НАТО призвала правительства стран альянса предоставить украинской армии ракеты средней дальности для ударов вглубь территории России.

По словам депутата украинского парламента, главы постоянной делегации Украины в НАТО Егора Чернева, речь идет о ракетах дальностью 1000-5500 километров, способных наносить удары вглубь российской территории и поражать стратегически важные объекты. Среди вооружений подобного класса, в частности, называются американские Tomahawk. Украинский парламентарий считает, что соответствующее рекомендательное заявление ПА НАТО фактически создает юридическую основу для принятия странами альянса соответствующих решений.

Кроме того, ПА НАТО призвала правительства и парламенты стран альянса увеличить военную и финансовую поддержку киевского режима, в том числе продолжать поставлять украинской армии артиллерийские боеприпасы, системы ПВО, высокоточные дальнобойные вооружения, а также многоцелевые истребители.

Таким образом, НАТО осознанно продолжает идти по пути эскалации украинского кризиса, шансы которого перейти в глобальное ядерное противостояние возрастают в результате подобных весьма недальновидных и откровенно провокативных решений.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в своем так называемом «плане победы» призвал Запад поставить ВСУ американские ракеты средней дальности Tomahawk для ударов вглубь территории России.