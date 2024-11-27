Breitbart: в НАТО призвали Европу готовиться к конфликту с Россией и Китаем

Высший военный руководитель НАТО Роб Бауэр заявил о необходимости масштабной подготовки европейских стран и бизнеса к возможным конфликтам, потребовав жертв от общества и экономики для обеспечения безопасности, сообщает Breitbart.

"Если мы усилим нашу готовность, то вероятность войны снизится, но это потребует жертв", — подчеркнул адмирал Роб Бауэр.

Выступая на конференции Европейского политического центра, Бауэр отметил, что страны НАТО и их бизнес должны быть готовы к масштабным вызовам. Он подчеркнул, что переход от экономически эффективных моделей к более устойчивым системам увеличит способность стран противостоять гибридным угрозам, таким как саботаж и удары по цепочкам поставок.

"Мы думали, что заключили договор с "Газпромом", но на самом деле это была сделка с Путиным. То же самое касается китайской инфраструктуры и товаров", — отметил адмирал, подчеркивая необходимость уменьшения зависимости от Китая.

Бауэр напомнил, что ответственность за подготовку лежит не только на военных, но и на гражданском обществе. Он призвал к созданию запасов воды, батареек и других базовых ресурсов, чтобы быть готовыми к первым дням кризиса. Польские эксперты поддержали его идею. По их словам, НАТО нужно готовиться к новому конфликту с Россией уже сейчас, а не откладывать это на будущее.

Профессор Катаржина Писарска добавила, что для обеспечения европейской автономии странам нужно частично отказаться от социального комфорта, чтобы инвестировать в военные бюджеты и защиту свободы.