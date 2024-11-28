ЦАМТО, 26 ноября. ЕС намерен направить 1 млрд. евро из второго транша доходов от замороженных активов РФ на поддержку ОПК Украины через закупки украинского оружия.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на пленарной сессии Европарламента еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Ранее источник в ЕС сообщил журналистам, что второй транш на военную помощь Киеву из доходов от активов РФ на 1,9 млрд. евро будет доступен в марте-апреле 2025 года, обсуждается его распределение.

"Мы уже направили Украине 1,5 млрд. евро доходов от замороженных российских активов. 90% этого первого транша будут распределены через Европейский фонд мира для поставок первоочередного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и системы ПВО, а также впервые – на закупки у украинской оборонной промышленности. Что касается следующего транша в размере 1,9 млрд. евро, мы предложили предусмотреть 1 млрд. евро из него на украинскую промышленность", – сообщил еврокомиссар.

Он также напомнил, что институты и страны ЕС потратили на поддержку Украины уже порядка 124 млрд. евро, включая 45,5 млрд. евро – на военную помощь. Более 6 млрд. евро военной поддержки поступили через Европейский фонд мира, где сейчас Венгрия блокирует еще почти 7 млрд. евро.

"РИА Новости" напоминает, что иммобилизованные активы России в крупнейшем в Европе бельгийском депозитарии Euroclear, как сообщалось в конце октября в пресс-релизе финансовой организации, с начала текущего года принесли процентный доход в размере 5,15 млрд. евро. По данным организации, на конец сентября баланс Euroclear Bank составлял 216 млрд. евро, из которых 176 млрд. евро – это попавшие под санкции российские активы.

В феврале этого года Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению.

Совет ЕС 23 октября утвердил выделение кредита Украине в размере до 35 млрд. евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 млрд. евро. Более 200 млрд. евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.