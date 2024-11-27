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Военное обозрение

Названы сроки передачи в состав ВМС Индии первого из двух построенных в Калининграде фрегатов проекта 11356

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Источник изображения: topwar.ru

Передача Индии первого из построенных на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» фрегатов произойдет в следующем месяце в ходе визита в Россию министра обороны страны Раджнатха Сингха. Об этом сообщил информированный источник.

Глава индийского военного ведомства в первой декаде декабря посетит Россию для переговоров с министром обороны Андреем Белоусовым, а также для официальной церемонии передачи в состав ВМС Индии нового фрегата Tushil проекта 11356, построенного в Калининграде. Поднятие флага пройдет на ССЗ «Янтарь».

Визит запланирован на 8-10 декабря. Министр посетит Москву и Калининград, где примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате проекта 11356 и передаче его в состав ВМС Индии.

- приводит ТАСС слова источника.

Tushil построен на базе корпуса недостроенного для ВМФ России фрегата «Адмирал Бутаков» проекта 11356 в рамках заключенного контракта с Индией на строительство четырех кораблей проекта Krivak III (российский проект 11356), два из которых строит Индия на верфи Goa Shipyard Ltd (GSL).

Корабль в начале марта вышел на заводские ходовые испытания и, судя по последней информации, на сегодняшний день полностью их завершил. По второму фрегату пока информации нет.

Напомним, что ПСЗ «Янтарь» вел строительство шести кораблей «адмиральской серии» проекта 11356 для Черноморского флота, который успел получить фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Из-за отказа украинского предприятия «Зоря-Машпроект» поставить для российских кораблей силовые установки дальнейшее строительство кораблей было остановлено. В дальнейшем два корпуса из трех удалось пристроить в рамках контракта 2018 года с Индией.

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Зоря-Машпроект
Янтарь ПСЗ
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