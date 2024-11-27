Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта: кредиты при текущих ставках чреваты будущим банкротством

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов снова предупредил о рисках остановки экспорта продукции, в первую очередь, с длинным циклом производства, при текущей денежно-кредитной политике ЦБ.

"Особо хочу отметить проблему с экспортом, поскольку львиную долю продукции, которую мы производим и готовы экспортировать, - это продукция длительного цикла производства, от года и больше. И понятно, что при экспортном контракте авансовые платежи составляют порядка 20-30%, не более, а все остальное необходимо брать в кредит. При такой ключевой ставке, конечно, это просто безумие: у нас любой контракт становится уже убыточным. И я думаю, что сегодня уже экспорт придётся, видимо, останавливать, по крайней мере, на ту продукцию, которая у нас с длительным сроком производства: это авиация, ПВО, судостроение и так далее", - сказал Чемезов на Международном форуме Финансового университета во вторник.

Собственных оборотных средств, чтобы произвести эту продукцию, у "Ростеха" недостаточно, добавил он. "А брать кредиты под такой процент означает, что через короткий промежуток времени мы станем банкротами, придем опять в правительство с протянутой рукой и будем говорить: дайте нам денег, чтобы сохранить наше производство", - посетовал Чемезов.

Правительство предпринимает меры, чтобы поддержать промышленность, особенно оборонную - в виде льготных кредитов, субсидирования процентных ставок - признал Чемезов. Но это, по его словам, касается прежде всего гособоронзаказа. Все остальное "брошено на собственно выживание".

"Вот, я примеры могу привести по процентам ставок, которые существуют сегодня в других странах: допустим, в Китае - 3,1%, в Индии - 6,5%, в Мексике - 10,2%, в Бразилии - 11,25%. Выше России только Аргентина - 35% и Турция - 50%. Поэтому здесь надо что-то думать", - заключил глава "Ростеха".

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, у государства есть инструменты, в том числе бюджетные, которые помогают поддерживать экспорт в сложных для привлечения кредитных ресурсов условиях. В их числе он назвал нацпроект поддержки экспорта, субсидирование процентной ставки для с/х продукции и логистики.

"Самое главное - курс для экспорта важнее ставки", - сказал министр.

Модератор сессии отметил, что курс рубля к доллару уже трехзначный.

"Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту", - ответил на это Силуанов.