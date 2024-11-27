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ТАСС

AFP: НАТО не ждет прорывов по итогам заседания совета с участием Украины

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Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua.

По данным агентства, страны альянса намерены объявить, что новые российские баллистические ракеты "Орешник" не помешают оказывать помощь Киеву

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Участники заседания Совета Украина - НАТО, которое пройдет во вторник, сдержанно относятся к возможным итогам встречи. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на неназванных дипломатов альянса.

Собеседники агентства утверждают, что представители НАТО "со сдержанностью относятся к результатам, которых стоит ожидать" по итогам встречи. Страны альянса намерены объявить, что новые российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" не помешают оказывать помощь Киеву, сообщают источники.

Представители Украины будут участвовать в заседании в формате видеосвязи.

Экстренное заседание Совета Украина - НАТО пройдет 26 ноября для обсуждения последствий применения новой российской ракеты по объекту ОПК Украины. Заседание пройдет на уровне послов по запросу Киева.

Как сообщил 21 ноября президент России Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего российские военные объекты в Курской и Брянской областях были атакованы американскими и британскими ракетами. По его словам, Москва в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровск). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта. 

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