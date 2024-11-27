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Военное обозрение

Греция приняла решение передать стоящие на вооружении армии системы ПВО советского производства Армении, а не Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Украина не получит стоящие на вооружении греческой армии советские системы ПВО, несмотря на настойчивые просьбы Киева и давление Вашингтона. Греция приняла решение отправить зенитные системы Армении. Об этом пишет греческий портал enikos.gr.

Министерство обороны Греции приняло решение передать Армении зенитные ракетные системы С-300 и еще две неназванных зенитных системы советского производства из наличия греческой армии. Взамен греки планируют закупить зенитные комплексы израильского производства. Вариант с передачей систем ПВО Украине не рассматривается.

Руководство Вооруженных сил полно решимости продолжить дерусификацию греческого арсенала и радикальное обновление старых систем новыми западными технологиями,

— пишет портал.

Поставка систем ПВО Армении, а не Украине является «стратегическим выбором» Греции. Причин для этого несколько, основными называются «тесные союзнические связи» Греции и Армении, а также общие исторические события, связывающие два народа. С украинцами, как видимо, греки никакой исторической связи не усматривают, хотя современные украинские псевдоисторики утверждают обратное, намекая на происхождение всех народов от украинцев.

Напомним, что Греция поставила Украине боевые машины пехоты БМП-1 в обмен на немецкие БМП Marder, гаубицы M114A1 калибра 155-мм американского производства времен Второй мировой войны, различные боеприпасы и т.д. А вот зенитные комплексы греки так не и не передали, несмотря на настойчивые просьбы Киева.

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Продукция
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С-300
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