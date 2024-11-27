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ТАСС

South China Morning Post: Украина попросит Южную Корею о поставках оружия

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155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder (справа) и бронированная машина транспортировки боеприпасов К10 (слева) производства южнокорейской компании Hanwha Aerospace (в составе группы Hanwha)
155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder (справа) и бронированная машина транспортировки боеприпасов К10 (слева) производства южнокорейской компании Hanwha Aerospace (в составе группы Hanwha).
Источник изображения: Hanwha Aerospace

По данным газеты, Киев запросит у республики средства ПВО и артиллерийские орудия

ГОНКОНГ, 26 ноября. /ТАСС/. Украинская делегация отправится в Сеул на этой неделе для того, чтобы просить Южную Корею о поставках оружия. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источник.

По ее информации, возглавит делегацию министр обороны Украины Рустем Умеров. Ожидается, что украинские представители в среду встретятся со своими южнокорейскими коллегами и представят список пожеланий, в который войдут средства ПВО и артиллерийские орудия.

Представитель Минобороны Южной Кореи от комментариев отказался, отмечает газета.

Республика Корея оказывала гуманитарную и финансовую помощь Украине, напрямую поставляла такие военные предметы нелетального характера как миноискатели, но не оружие. В Москве предупреждали, что поставки вооружения разрушат двусторонние отношения с Сеулом. 

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