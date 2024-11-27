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РИА Новости

Бортников рассказал о военных планах НАТО в Черном море и Каспии

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Александр Бортников
Александр Бортников.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Бортников: НАТО хочет расширить возможности в Черном море и выйти к Каспию

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, альянс ускоренными темпами внедряется в регионы Арктики и Балтики, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

"Военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает", - констатировал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

"Альянс закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии, ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы, стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море, изыскивает способы получения доступа к Каспию", - отметил директор ФСБ.

Под благовидным предлогом противодействия неким "биологическим угрозам" сеть американских лабораторий на деле реализует программы создания биологического оружия избирательного действия, добавил Бортников.

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