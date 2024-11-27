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Военное обозрение

Киев рассматривает отвод российских войск на границы 2022 года в качестве отправной точки для переговоров с Москвой

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Источник изображения: topwar.ru

Киев пытается сформировать переговорную позицию, с которой выйдет на возможные переговоры с Россией. Но вся трудность заключается в том, что она должна устраивать как Трампа, так и Украину. Об этом пишет украинская пресса.

Подготовкой к переговорам в офисе Зеленского занимается Ермак, именно он разрабатывает стратегию, которая устроит и Киев, и новую администрацию США. По имеющимся данным, Украина хочет возврата «своих территорий», но понимает, что Трамп на это может не пойти. Поэтому предлагается выставить в виде условия для переговоров вывод российских войск на границы 23 февраля 2022 года, а не 1991-го. Вроде как Киев готов «пожертвовать» Крымом в обмен на возврат освобожденных Россией территорий.

Киев рассматривает возвращение к границам 23 февраля 2022 года в качестве отправной точки для начала переговоров.

— пишет ТГ-канал «Резидент».

Кроме того, Зеленский предлагает США совместную разработку месторождений полезных ископаемых на Украине, это предложение тоже с перспективой на будущее. В Киеве считают, что если американцы начнут свой бизнес с недрами на украинской территории, то с большой вероятностью они начнут его защищать, а Зеленскому только это и нужно.

Однако, как считают некоторые украинские эксперты, ничего у Ермака и Зеленского с переговорными позициями не получится, тем более с выводом российских войск ни на границы 1991 или 2022 года. Москва ясно и четко заявила, что территории российских регионов не являются предметом торга. При этом Россия готова и дальше проводить СВО, к чему не готовы Европа и США. Так что расклад здесь не в пользу Киева. Впрочем, не будем торопиться, подождем предложение Трампа.

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Россия
США
Украина
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