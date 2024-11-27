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Военное обозрение

Белый дом подтвердил разрешение Киеву самостоятельно выбирать цели для ударов американскими ракетами ATACMS

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты дали Украине право самостоятельно выбирать цели на российской территории для ударов американскими ракетами ATACMS. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Выступая на очередном брифинге в Белом доме, представитель уходящей администрации Байдена заявил журналистам, что США отдали Украине право на определение целей для ударов американскими ракетами на российской территории. Кроме того, Кирби подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву применять свои ракеты по России. Правда, с «ограничениями», бить можно только по Курской области. Впрочем, соблюдать этот запрет Зеленский не намерен.

Очевидно, мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей,

— заявил Кирби.

Как ранее уже сообщалось, Зеленский решил пойти на эскалацию конфликта, проигнорировав предупреждение России в виде удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. Доказательством этому служит удар в ночь с воскресенья на понедельник, нанесенный баллистическими ракетами по Курской области. И хотя обе стороны его никак не комментируют, вполне ясно, что киевская хунта на этом не успокоится. Некоторые украинские эксперты предполагают, что Россия в ответ может «выключить свет» по всей Украине.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Южмаш
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