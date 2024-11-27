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Интерфакс-АВН

Великобритания нарастила поставки ракет Storm Shadow Украине - СМИ

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Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow.
Источник изображения: © Nicolas Economou via Reuters Connect

Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Правительство Великобритании недавно поставило Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, правительство Великобритании недавно поставило Украине еще десятки крылатых ракет Storm Shadow", - говорится в сообщении, отмечается, что официально об этом не объявлялось.

Агентство обращает внимание, что эти поставки впервые были осуществлены при премьер-министре Кире Стармере, который обещал продолжать поддержку конфликта на Украине. Ракеты были отправлены еще до недавнего решения США и Великобритании разрешить Украине нанесение ударов вглубь территории России.

Причиной новых поставок стало то, что "у Киева закончились ракеты дальнего радиуса действия", сообщили источники.

На саммите G20 в Бразилии Стармер заявил, что его правительство "удваивает" свою поддержку Украины, но отказался сообщить подробности, напоминает Bloomberg.

В публикации отмечается, что Лондон не сообщил, сколько всего ракет Storm Shadow было передало Киеву за время конфликта.

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