Пентагон еще не оценил нанесенный украинской стороне ущерб от "Орешника"

Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх заверила, что Министерство обороны США сообщит больше, когда сможет

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США еще не завершило оценку ущерба, который был нанесен украинской стороне в результате применения Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении. Об этом сообщила в понедельник на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

На вопрос об оценках нанесенного ущерба она ответила: "Мы по-прежнему выясняем это вместе с украинцами. Так что у меня нет четкого понимания, чтобы сообщить об этом сегодня. Но когда мы сможем сообщить больше, мы это сделаем. Возможно, я бы перенаправила вас к украинской стороне, чтобы она об этом информировала".

Как сообщил 21 ноября президент РФ Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. По его словам, РФ в ответ на эти атаки впервые применила новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровске). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него же тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.