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Почему Стармер молчит по поводу ударов ракетами Storm Shadow? (The Independent, Великобритания)

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в посольстве Великобритании в Берлине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в посольстве Великобритании в Берлине.
Источник изображения: © AP Photo / John Macdougall/Pool Photo via AP

Independent: в Лондоне зря продолжают верить в победу Украины

Британскую общественность должно было возмутить применение Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow, ведь оно толкает страну к прямому конфликту с Россией, пишет Independent. Но этого не произошло: британцы вопреки реальности все еще верят в победу Киева.

Мэри Дежевски

Где же возмущение... или хотя бы обеспокоенность?

После того, как Киев запустил по территории России неизвестное количество ракет британского производства Storm Shadow, вклад Великобритании в оборону Украины явно возрос, и это вызывает лишь незначительную реакцию общественности. Если не считать нескольких телефонных звонков и единичных случаев недовольства в соцсетях, возмущение высказал только заядлый сторонник мира Джереми Корбин, чьи взгляды сегодня все попросту игнорируют.

Спокойствие общественности подкрепляется молчанием со стороны британских чиновников, хотя удар ракетами Storm Shadow означает одно из двух: либо Украина в одностороннем порядке нарушила установленные Западом ограничения на их применение, либо Великобритания вслед за Джо Байденом дала ей зеленый свет на удары вглубь российской территории. Любое из этих объяснений должно было повлечь за собой хоть какую-то реакцию официальных лиц, а с учетом возможных последствий — самого премьер-министра. Не следует ли задать Киру Стармеру вопрос: "Помогали ли британские войска в запуске этих ракет?"

Официальное молчание становится еще более странным в свете объявленного министром обороны Джоном Хили сокращения вооруженных сил Великобритании. Стоимость одной ракеты Storm Shadow составляет около двух миллионов фунтов стерлингов, а Украина выпустила сразу несколько штук, то есть счет миллионов на десять.

Последствия запуска крылатых ракет большой дальности британского производства могут оказаться судьбоносными. Так почему общественный резонанс столь незначителен? Россия неоднократно предупреждала, что расценит удар по своей территории дальнобойным оружием производства США или Великобритании как проявление агрессии с их стороны. Канцлер Германии, к слову, отказался поставлять Киеву аналогичные ракеты Taurus на том основании, что в таком случае немецким войскам придется оказывать помощь на месте.

Одна из причин отсутствия дискуссии в Великобритании заключается в сохраняющихся симпатиях общественности к Украине. Однако вскоре все может измениться: приход в Белый дом Дональда Трампа угрожает создать проблемы для британской позиции. Если Великобритания продолжит оставаться главным сторонником Украины — хотя и не самым крупным оружейным и финансовым донором, — то рискует серьезно отстать от текущих событий.

Все больше кажется, что хвастовство Трампа о прекращении конфликта за 24 часа может быть правдой. Во-первых, ко второму президентскому сроку он лучше подготовлен, а в этом вопросе непреклонен. Во-вторых, даже некоторые из его бывших врагов испытывают уже куда меньше отвращения к идее переговоров о прекращении огня, отчасти из-за успехов русских на поле боя.

В политике России тоже можно наблюдать небольшой сдвиг, связанный с перспективой переговоров, которые могут начаться уже в январе. Внезапное смягчение Байденом условий применения Украиной ракет американского производства объясняется стремлением максимально усилить позиции Украины перед приходом Трампа в Белый дом.

Однако в Великобритании заметных изменений в публичных заявлениях правительства до сих пор не было. Риторика по-прежнему сводится к поддержке Украины "столько, сколько потребуется" и веры в ее победу. Если этого не произойдет, то под угрозой окажется весь либерально-демократический порядок, Китай может осмелеть и захватить Тайвань, а Россия обратит взор на Прибалтику и другие страны.

Тем не менее, вокруг условий, на которых украинский конфликт может закончиться, складывается пока в основном негласный консенсус. Сюда входит заморозка линии фронта или вблизи нее; неофициальное признание некоторых территориальных приобретений России; а также соглашение, согласно которому Украина вернется к закрепленному в ее конституции нейтралитету. Иными словами, в НАТО ее не будет еще лет 20.

Само собой разумеется, что как вместе, так и по отдельности все это будет представлять для Украины трудности. Как и для Великобритании, если она не начнет корректировать ожидания и способы их выражения. Поспособствовать этому процессу могут несколько факторов. Первый — повышение уровня реалистичности представлений военных экспертов и СМИ о ходе боевых действий. В необычайно объемном отчете отдела верификации BBC, среди прочего, говорится о риске коллапса Украины; это должно стать пищей для размышлений.

Другой — недавний опрос, согласно которому за прекращение конфликта выступают примерно столько же украинцев, сколько и русских. Несмотря на все сумасбродные высказывания, дистанция между Великобританией и Зеленским увеличилась, о чем последний недавно с разочарованием сообщил.

Третий — некоторые пересмотренные определения победы и поражения. В ряде британских отчетов заявленную Россией открытость к перспективам переговоров в январе сочли сигналом об уступках и даже поражении. Это чистая выдумка, но по мере приближения дня инаугурации Трампа она может открыть путь для дипломатии.

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