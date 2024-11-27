Пентагон отказался уточнить сроки передачи США противопехотных мин Киеву

По словам заместителя пресс-секретаря военного ведомства Сабрины Сингх, право разглашать информацию о ввозе в страну вооружений остается за Украиной

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отказалась сообщить, когда Украина получит от США противопехотные мины.

"Что касается вашего вопроса о противопехотных минах, при поставках большей части вооружений мы не объявляем, когда их ввозят в страну. Мы предоставляем украинцам сообщать об этом. Так что я не могу назвать вам время доставки", - ответила она на брифинге на вопрос о сроках доставки мин на Украину. Она отказалась уточнить, начаты ли уже поставки мин Киеву. Стенограмму брифинга опубликовала пресс-служба американского военного ведомства.

Пентагон на прошлой неделе подтвердил, что администрация США санкционировала применение противопехотных мин на Украине. В ведомстве уточнили, что речь идет о так называемых нестойких минах, которые становятся инертными спустя некоторое время.

Ранее The Washington Post проинформировала, что президент США Джо Байден санкционировал поставку на Украину противопехотных мин, тем самым отказавшись от принятой в 2022 году политики ограничения их применения за пределами Корейского полуострова.