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Военное обозрение

В Латвии в ходе учений НАТО «Решительный воин – 2024» Дания задействовала новейшие танки Leopard 2A7

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Источник изображения: topwar.ru

На полигоне Адажи в Латвии в ходе учений НАТО «Решительный воин – 2024», которые проходили с 1 по 14 ноября, Дания задействовала новейшие танки Leopard 2A7. Считается, что они показали себя с самой лучшей стороны, сыграв ключевую роль во время учебно-тренировочных мероприятий.

Об этом сообщает западное издание Army Recognition.

Эти новейшие основные боевые танки (ОБТ) датские военные приобрели у немецкого производителя. На учениях они продемонстрировали высокую мобильность и огневую мощь. Эксплуатанты высоко оценили улучшенные характеристики данной техники, включая новую систему защиты, более эффективную пушку L55A1 калибра 120 мм, модернизированные системы связи и улучшенное кондиционирование воздуха.

До получения новых танков датская армия пользовалась Leopard 2A5DK. По сравнению с ним, Leopard 2A7 обладает рядом преимуществ, повышающих его эффективность на поле боя. В частности, новый танк оснащен улучшенной защитной системой с модульной броней, предназначенной для защиты от кумулятивных и кумулятивно-осколочных снарядов, а также от мин и самодельных взрывных устройств.

Источник изображения: topwar.ru

В общей сложности в маневрах участвовало 3,5 тысячи военнослужащих из состава недавно сформированной многонациональной бригады Североатлантического альянса. В последний день учений их посетил и генсек НАТО Марк Рютте. Он постарался уверить представителей государств альянса в дальнейшем сохранении трансатлантического единства, несмотря на приход к власти в США Дональда Трампа. Впрочем, американские военные в этих учениях не участвовали.

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