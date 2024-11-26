Маск раскритиковал роизводителей F-35 за создание пилотируемых самолётов в эпоху развития беспилотных технологий

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, который собирается консультировать избранного президента Дональда Трампа по вопросам эффективности правительства в 2025 году, раскритиковал программу Пентагона по истребителям F-35, пишет издание Business Insider.

Миллиардер сделал в воскресенье репост видеоролика, в котором показана скоординированная работа роя дронов, в своей соцсети X (бывший Twitter – заблокирован в РФ), сопроводив его надписью:

Тем временем некоторые идиоты все еще строят пилотируемые истребители, такие как F-35

Маск добавил в свой пост эмодзи с надписью «мусорное ведро». А когда другой пользователь соцсети выступил в защиту возможностей F-35, бизнесмен ответил, что у этого реактивного самолета «плохой (Маском использовано менее литературное слово) дизайн».

По словам авторов издания, неясно, намерен ли Маск использовать свою новую должность при Трампе, чтобы повлиять на какие-либо планы по F-35 или затраты на эту самую дорогую программу Пентагона. Однако он ранее раскритиковал расходы Минобороны страны и заявил, что в новой должности он будет заниматься тем, чтобы устранить «огромные масштабы растрат, мошенничества и злоупотреблений, которым почти все налогоплательщики хотят положить конец».

Ранее Маск уже говорил о том, что США следует рассмотреть беспилотные альтернативы пилотируемым самолетам, чтобы ВВС страны оставались конкурентоспособными.

Конкурентом должен быть истребитель-дрон, которым дистанционно управляет человек, но маневры которого дополняются автономностью. У F-35 не было бы шансов против него

- сказал бизнесмен еще в феврале 2020 года.