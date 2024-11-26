Угрозы со стороны России все страшнее, и вот что поможет нам защититься от Путина (Daily Mail, Великобритания)

DM: в Британии признали свою полную незащищенность перед российскими ракетами

Британия беззащитна перед новыми российскими ракетами, а ее армия находится в кризисе, пишет DM. Автор статьи предлагает свой рецепт – три радикальных шага, чтобы "защититься от Путина". Но это зря: никто в мире еще не придумал систему защиты от "Орешника".

Даже для нового лейбористского правительства, которое неоднократно доказывало свою невезучесть и способность действовать во вред собственным интересам, было нелепо объявлять о сокращении оборонных возможностей страны в тот самый день, когда ракеты британского производства Storm Shadow начали наносить удары по военным базам на российской территории. Разрешение Украине применять американские и британские ракеты большей дальности, чтобы воспрепятствовать продвижению России путем уничтожения военных складов и арсеналов, спровоцировало Кремль на новые леденящие кровь угрозы в адрес НАТО в целом и Британии в частности.

Сейчас бы самое время показать, что нас не пугает бряцание ядерным оружием, а наша армия готова полностью готова к сдерживанию любой агрессии совместно с могущественными союзниками по НАТО. Вместо этого министр обороны Джон Хили, достойный патриот, в отличие от некоторых коллег преданный делу защиты королевства, решил объявить о сокращении расходов военного бюджета на 500 миллионов фунтов стерлингов. В затылках почесали, наверное, даже в Кремле.

Однако настоящим злодеем здесь выступает не новое лейбористское правительство, а последние 14 лет правления Тори, которые в плане обороны экономили на каждой копейке. В 2009-2010 годах, последнем эпизоде правления лейбористского правительства, расходы на оборону составляли 57 миллиардов фунтов стерлингов (в пересчете на сегодняшний курс). Затем новое правительство Тори в рамках политики жесткой экономии сократило финансирование сектора, и в 2016-2017 годах оно достигло минимального уровня в 44,5 миллиардов. После этого расходы на оборону снова начали расти.

Однако даже несмотря на то, что мир стал гораздо опаснее, в 2023-24 годах (последнем полном финансовом году правления консерваторов) показатель по-прежнему составлял всего 54 миллиарда фунтов стерлингов, что было на 3 миллиарда (в реальном выражении) ниже, чем 14 лет назад. Лейбористам эти цифры слегка льстят. В 2010 году было известно, что в случае переизбрания Гордона Брауна (Gordon Brown) они тоже сократили бы расходы на оборону. Браун не был большим поклонником армии, за исключением тех случаев, когда это приносило пользу его шотландским избирателям (как, например, с авианосцами).

Тем не менее, скупость и некомпетентность правления Тори оказались токсичной смесью, подорвавшей наш оборонный потенциал до такой степени, что надводный флот Королевских ВМС оказался практически уничтожен — не хватало даже кораблей для защиты новых авианосцев, — и эксперты в области обороны начали опасаться, что британская армия более неспособна развернуть боевые силы в нужных масштабах. Американские органы военного планирования начали сбрасывать британские ВС со счетов как утратившие значимость, отказываясь работать с силами специального назначения и разведкой.

Даже когда тори нашли необходимые средства, миллиарды ушли на расточительные процессы закупок, которые им так и не удалось взять под контроль — начиная с многомиллиардных авианосцев Королевских ВМС и заканчивая армейской боевой бронированной машиной "Аякс", разработанной более десяти лет назад, до сих пор не принятой на вооружение и по-прежнему требующей многомиллионных перерасходов.

Министерство обороны стало наглядным примером бюрократической некомпетентности, при которой количество бумагомарателей превысило количество боеспособных солдат. Да и сами военные не без греха. По мере сокращения численности наших ВС это стало тяжелым бременем для высшего руководства: адмиралов стало больше, чем военных кораблей, генералов — больше, чем боевых подразделений, а старших офицеров Королевских ВВС — больше, чем реактивных истребителей. Военная суперструктура с причудливыми званиями и впечатляющей униформой, которой некем командовать — такое наследство получили лейбористы. И они, похоже, намерены усугублять ситуацию, несмотря на то что с каждым днем мир становится все опаснее. На мой взгляд, есть три вещи, которые правительство должно предпринять для защиты Британии от Путина.

Во-первых, следует не только перестать увиливать от ответа на вопрос о том, когда мы увеличим расходы на оборону с 2,3% до 2,5% ВВП, но пойти намного дальше. Чтобы возродить доверие к нашим ВС, к 2030 году затраты на оборону должны составить 3% ВВП. Боюсь, это вряд ли произойдет. Министры-лейбористы могут заработать быстрые миллиарды на всем — от переплаты бастующим машинистам поездов до ненасытной Национальной службы здравоохранения и программ экологически чистой энергетики, чтобы удовлетворить все прихоти Эда Милибэнда (Ed Miliband).

Но когда дело доходит до надлежащего финансирования обороны королевства, они предпочитают помалкивать, и это многое говорит об их реальных приоритетах. По правде говоря, трехпроцентных расходов на оборону самих по себе недостаточно для того, чтобы привести нашу армию в соответствие поставленным целям, хотя это важный первый шаг.

Увеличение финансирования потребует от военных гораздо большей отдачи, что, на мой взгляд, влечет за собой вторую радикальную меру: упразднение сухопутных войск, ВМФ и ВВС как отдельных видов и создание единых британских сил обороны с единой структурой командования. Я уже слышу возмущение высшего руководства подобной ересью. Они всеми силами станут противостоять этому, но именно так необходимо поступить во благо нацбезопасности и в контексте надлежащего, эффективного использования выделяемых на оборону средств.

Численность корпуса морской пехоты Соединенных Штатов — вероятно, самой грозной боевой силы в мире — составляет 180 тысяч человек, что на 30 тысяч больше, чем совокупная мощь вооруженных сил Великобритании, причем он способен сражаться и на суше, и море, и в воздухе. Американские морпехи должны стать образцом для радикальной перестройки нашей армии, и тогда борьба за влияние между различными службами прекратиться. Больше не будет распрей из-за того, кому принадлежат вертолеты, и кто должен взлетать с палуб авианосцев. Высшее руководство каждой службы будет сокращено и войдет в единую командную структуру. Инвестиционные решения станут приниматься исходя из интересов военной мощи Великобритании в целом, а не того, кто в данный конкретный момент находится на слуху у министров: армия, флот или ВВС. Закупки можно будет упростить, оборудование — стандартизировать. Так выглядит рациональное использование средств, по крайней мере, в глазах британского налогоплательщика.

Еще один пример, на котором Великобритании стоит поучиться, когда речь заходит о совмещении служб — это армия обороны Израиля. Она защищает страну от угроз существованию вот уже 80 лет, со дня основания. До сих пор ЦАХАЛ является более чем достойным противником для кого угодно. Также изучения заслуживает немецкий бундесвер. Да, в последние годы он испытывает нехватку средств, а виды ВС по-прежнему обладают определенной автономией. Но объединенная командная структура позволяет принимать решения в национальных, а не в корыстных интересах одной из них.

Третий шаг моей программы, направленной на то, чтобы привести наши военные возможности в соответствие с реалиями 21-го века, радикален не менее создания единых сил обороны. Речь о системе ПВО для защиты страны от государств-изгоев, которые производят все больше угрожающих нам ракет — не сейчас, так в скором времени.

На этой неделе Путин выпустил по украинскому городу баллистическую ракету средней дальности, нарушив при этом протоколы, касающиеся применения Россией ядерного оружия. Иран нанес два массированных ракетных удара по Израилю и одновременно поставляет России ракеты и беспилотники. То же самое может сделать и Северная Корея, чьи солдаты воюют бок о бок с русскими на Украине.

Российские ракеты, конечно, уже могут поразить Британию. Пройдет совсем немного времени, и на подобное будут способны и более непредсказуемые члены "оси зла", такие как Иран. Серьезным недостатком современной британской военной стратегии является отсутствие защиты от этой угрозы, и уж точно чего-то подобного израильской системе "Железный купол". Наши основные средства противоракетной обороны — реактивные самолеты "Тайфун", эсминцы Type-45 и единственная наземная система ПВО "Скай Сейбр" — не идут ни в какое сравнение с угрозами, исходящими от баллистических ракет из-за рубежа.

Германия сталкивается с аналогичной угрозой (как и бо́льшая часть Европы), но все же кое-что предпринимает в этой связи: чуть более года назад она подписала с Израилем контракт на сумму 3,5 миллиардов долларов на покупку Arrow 3, наиболее передовой системы перехвата, которую успешно применили во время недавней ракетной атаки Ирана. Доставка запланирована на конец следующего года. Великобритании следует последовать примеру Германии, чтобы не только повысить безопасность островов, но и получить огромные дивиденды от технологического сотрудничества с Израилем, который в области ПРО находится на передовых рубежах. И останавливаться на Arrow 3 не следует.

Такой образ действий требует зрелой политики, столь редкой в наши дни. Довольно трудно договориться с Израилем о поставках важнейших противоракетных технологий, одновременно угрожая упечь его премьер-министра за решетку, вздумай он приехать в Великобританию, потому что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Главный обвинитель МУС не является другом Израиля и к тому же сам находится под следствием по обвинению в сексуальных домогательствах (которое он, надо сказать, категорически отрицает).

Суд, похоже, не видит различия между злобной террористической диктатурой в лице ХАМАС и демократически избранным транспарентным правительством Израиля. Он явно перегибает палку, ведь юрисдикция МУС распространяется только на государства, ратифицировавшие Римский статус. Израиля среди них нет, а Газа вообще не является государством. Тем не менее, некоторые министры-лейбористы явно наслаждаются перспективой ареста Биньямина Нетаньяху, если тот вдруг возьмет и приедет сюда, что выставляет их скорее дилетантами нежели хранителями великой нации. Вряд ли на этом фоне правильно просить у Израиля помощи с защитой нашей нацбезопасности.

Сейчас я читаю историю 1930-х годов, когда лейбористская и консервативная партии сквозь пальцы смотрели на то, как над Европой сгущались грозовые тучи войны — не то, что сейчас. Особенно вопиющей была позиция лейбористов. В конце 1933 года, когда нацисты в Германии укрепили зловещую хватку и начали безжалостное перевооружение, чтобы расширить свою тиранию, тогдашний лидер Лейбористской партии Джордж Лэнсбери (George Lansbury) призвал расформировать британскую армию и распустить Королевские ВВС. В то время этот пацифизм разделял даже сменивший его на посту Клемент Эттли (Clement Attlee), который впоследствии сыграл выдающуюся роль в военном кабинете Черчилля. В 1935 году, спустя два года после того, как Лэнсбери изрек свою глупость, а нацистская угроза стала как никогда очевидна, Эттли продолжал заявлять, что "политика лейбористов заключается не в обеспечении безопасности путем перевооружения, а в разоружении". Многие сторонники тори с ним согласились.

Нынешние лидеры лейбористской партии мыслят иначе: пацифизм среди них исповедует меньшинство. Но Кир Стармер и министр финансов Рэйчел Ривз (Rachel Reeves) несведущи в военных вопросах и оборонной стратегии. Боюсь, у них нет особого желания тратить 3% на оборону, и они не заинтересованы ни в радикальной перестройке армии с целью создания мощных единых сил обороны, ни в создании противоракетного щита. Мы заплатили высокую, почти невообразимую цену за глупость политических элит 1930-х. Сейчас наше положение хоть и лучше, чем тогда, но опасность столь же велика, и, если мы честно и решительно не примем сей факт, то это может снова выйти нам боком.

Автор: Эндрю Нил (Andrew Neil)