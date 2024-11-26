Daily Mail: "помощью" Украине британские власти ведут свою страну к краху

Основная часть британской военной техники предельно изношена, а армия совершенно не готова к войне, пишет The Daily Mail. Но именно сейчас "никчемные бездельники" в Лондоне ввязываются на Украине в конфликт с Россией и уверенно ведут собственную страну к краху.

Питер Хитченс

Вы доверяете нашим руководителям в таких вопросах как налоги, здравоохранение, охрана правопорядка, сельское хозяйство, иммиграция, коррупция, жилищное строительство, образование или транспорт? Всеми этими вопросами до единого занимаются никчемные бездельники, и они, как правило, добиваются противоположного тому, что обещают. Так с какой стати мы доверяем им в вооруженном конфликте на Украине?

Но мы все равно упорно идем к хаосу. Чем слабее мы становимся, тем громче мы кричим. На прошлой неделе весь мир наверняка смеялся над нашим великодержавным позерством в вопросе Украины. Теперь он будет смеяться еще язвительнее, наблюдая за тем, насколько стремительно мы последовали примеру американцев, которые напрямую ввязались в войну с Москвой, дав разрешение своим военным направлять ракеты ATACMS на цели в России.

Как только Вашингтон объявил об этом сомнительном плане, Лондон сделал то же самое с нашими ракетами Storm Shadow. Их невозможно запускать без прямого участия британских военнослужащих и американских систем наведения.

Но как раз в тот момент, когда мы впервые официально стали прямыми участниками российско-украинского вооруженного конфликта, наше правительство в очередной раз объявило о новых сокращениях в наших прискорбно слабых вооруженных силах. В утиль отправлены два десантных корабля, два танкера, один фрегат, а также разнообразные вертолеты и беспилотники. Правдоподобное оправдание такого решения в том, что данная техника предельно изношена.

Увы, если списать все наши изношенные корабли, самолеты и танки, в арсенале страны мало что останется. Наши подводные лодки по большей части не могут выходить в море. Наши надводные корабли ничем не лучше. Есть две гигантские мишени под названием "авианосцы", военное предназначение которых понять невозможно. Так вот: они ломаются с завидной регулярностью. Если кто-то нападет на нашу страну, он обнаружит, что она так же не готова к войне, как и в любой момент со времен Этельреда Нерешительного.

Невилл Чемберлен, которого часто осуждают, в 1930-е годы приказал спроектировать и построить истребитель Spitfire, разработал РЛС и существенно усилил королевские военно-морские силы. Благодаря этому мы выжили в 1940 году. Те политики, которые сегодня насмехаются над Чемберленом, называя его нерешительным слабаком, так подготовкой вооруженных сил никогда не занимались. Если поставить их рядом с Чемберленом, он будет выглядеть на их фоне сильным и мудрым руководителем.

Наверное, есть только одна крупная страна, чья армия еще более бесполезна, чем наша. Это Россия, где в вооруженных силах служат выпущенные на свободу заключенные, где на вооружении состоят древние гаубицы и один-единственный авианосец, который, похоже, заправляют растительным маслом, и который настолько часто ломается, что его не решаются выводить в море без буксира (по всей видимости, сила российской армии вызывает у автора такой страх, что он не способен принять реальность и пытается отрицать ее, сочиняя успокоительные небылицы, — прим. ИноСМИ).

Воюющие уже тысячу дней русские не смогли овладеть городом Харьковом, находящимся в 30 километрах от их границы. И вы думаете, эта армия маршем пойдет на Берлин и далее до Ла-Манша? Как бы не так. Я говорю об этом, потому что наши воинственные ученые мужи постоянно несут сплошную околесицу на эту тему.

А теперь перейдем к вопросу о том, как сильно нам хочется превратить европейский континент в зону боевых действий. Это ключевой вопрос политики, и наш правящий, медийный и мыслящий класс очень деятельно ведет нас к краху.

С 1991 по 2014 год, то есть, на протяжении 23 лет Украина была весьма демократической, частично свободной и более или менее довольной собой страной. Но в 2008 году это весьма разумное состояние Украины обрекли на гибель. Разжигатель войны Джордж Буш, только что взорвавший Ближний Восток вторжением в Ирак, объявил о своем желании видеть Украину в составе НАТО.

Его тогдашний посол в Москве Уильям Бернс (сегодня он руководит ЦРУ) предупреждал: "Вступление Украины в НАТО — это ярчайшая из всех красных линий для российской элиты (не только для Путина). За два с половиной года общения с ключевыми российскими руководителями я не встретил ни одного, кто не считал бы членство Украины в НАТО прямым вызовом российским интересам". В переводе с дипломатического это означало: "Господин президент, не делайте этого!"

Его аргументы очень важны. Дело не только в Путине. Так думали все прекрасные, либеральные, демократические русские, которых мы якобы любили, пока к власти не пришел Путин.

Попросту говоря, нормальные русские расценивают членство Украины в НАТО так же, как мы расценили бы присутствие китайской армии и военно-морских сил в соседней Ирландии, а американцы — создание российской ракетно-ядерной базы на Кубе, что кажется весьма неправдоподобной перспективой. Но Буш от своей идеи не отказался, равно как и его преемники. Наконец, в ноябре 2013 года демократически избранный президент Украины Виктор Янукович, несмотря на мощнейшее западное давление, отказался от дальнейших планов по сближению своей страны с ЕС, что стало бы первым шагом к членству в НАТО.

И тогда в феврале 2014 года агрессивно настроенная толпа лишила Януковича власти, убив при этом несколько полицейских и совершив еще немало отталкивающих поступков. Соединенные Штаты и Британия быстро оправдали этот противозаконный путч и признали возникшее в итоге правительство. Так они показали, что их предполагаемая приверженность закону и демократии не более чем фикция.

Таковы факты. Би-би-си вам об этом вряд ли расскажет, но именно этот процесс вызвал вооруженный конфликт на Украине.

Все остальное, все эти ужасы, случились позднее. Я не защищаю это, я осуждаю, особенно глупую и варварскую российскую военную операцию, начатую в 2022 году. Но игнорировать ее причины невозможно, как невозможно забыть о том, что Вашингтон не обращал внимания на предостережения о возможных негативных последствиях.

Я в ярости от того, что мы, у кого нет никаких интересов в этом конфликте, были втянуты в него. Не обманывайтесь, думая, будто удары британских ракет по России обеспечат нам больше безопасности. Скорее, все будет как раз наоборот.

Наши лидеры явно не думают о нашей национальной безопасности, так как в противном случае они не допустили бы реального ослабления и упадка нашей обороны. Ох, как же нам нужна настоящая патриотическая оппозиция.

Много лет тому назад, я стал еще непопулярнее, чем обычно, когда высказался в пользу противопехотных мин. Конечно, они творят ужасы, как и любые боеприпасы. Но они полезны, отмечал я, так как помогают небольшим странам защититься от наземного нападения сильных соседей.

Мою точку зрения раздавила покойная святая принцесса Диана, чью ставшую знаменитой фотографию сделали в 1997 году в Анголе, где она прошла по частично разминированному минному полю. Вскоре после этого она призвала "покончить с бедствием, причиной которого являются противопехотные мины". Потом сэр Энтони Блэр дал согласие на заключение Оттавского договора, запрещающего их применение (для нас это просто, ведь мы живем на острове, окруженном глубокой водой). Но США, Китай и Россия этот договор не подписали, что легко можно было предугадать. А теперь самый интересный момент: сегодня, когда США поставляют противопехотные мины (они плохие) на Украину (она хорошая), переменчивое общественное мнение забыло, насколько враждебно оно было настроено по отношению к этому оружию.