Источник изображения: topwar.ru
T-72M4 CZ
По уже имеющимся договоренностям Чехия должна получить из Германии в общей сложности 28 танков Leopard 2A4 и 2 БРЭМ Büffel 3 в качестве компенсации за оказанную ВСУ военную помощь, в частности, за передачу киевскому режиму ОБТ Т-72М1.
Однако, как указывается в местном издании CZDefence, до сих пор на вооружении чешской армии остаются 30 единиц модернизированных машин T-72M4 CZ:
По словам автора, Leopard 2 обеспечивают экипажу гораздо более высокую защиту по сравнению с восточными танками Т-72. Благодаря большему клиренсу и лучшей подвеске Leopard 2 мощнее и в целом комфортнее для экипажа.
Как отмечается, 2A4 обладают большой огневой мощью, маневренностью, мобильностью, высокой проходимостью и способностью преодолевать глубокие броды.
В связи с этим власти намерены до конца года заключить сделку о поставке еще 14 Leopard 2A4 за $164,5 млн с их отгрузкой в 2026 году, а в перспективе планируют приобрести до 77 Leopard 2A8. Однако на конечные условия обоих соглашений может повлиять передача ВСУ T-72M4 CZ.
- говорится в издании Zona Militar.