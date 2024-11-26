«Leopard 2 мощнее и комфортнее»: Чехия намерена передать ВСУ весь парк танков T-72M4 CZ

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T-72M4 CZ

По уже имеющимся договоренностям Чехия должна получить из Германии в общей сложности 28 танков Leopard 2A4 и 2 БРЭМ Büffel 3 в качестве компенсации за оказанную ВСУ военную помощь, в частности, за передачу киевскому режиму ОБТ Т-72М1.

Однако, как указывается в местном издании CZDefence, до сих пор на вооружении чешской армии остаются 30 единиц модернизированных машин T-72M4 CZ:

T-72M4 CZ эксплуатируются исключительно Чехией и содержат узкоспециализированные технические решения.

По словам автора, Leopard 2 обеспечивают экипажу гораздо более высокую защиту по сравнению с восточными танками Т-72. Благодаря большему клиренсу и лучшей подвеске Leopard 2 мощнее и в целом комфортнее для экипажа.

Как отмечается, 2A4 обладают большой огневой мощью, маневренностью, мобильностью, высокой проходимостью и способностью преодолевать глубокие броды.

В связи с этим власти намерены до конца года заключить сделку о поставке еще 14 Leopard 2A4 за $164,5 млн с их отгрузкой в 2026 году, а в перспективе планируют приобрести до 77 Leopard 2A8. Однако на конечные условия обоих соглашений может повлиять передача ВСУ T-72M4 CZ.

Как только все Leopard [2A4] будут получены из Германии, весь парк танков Т-72M4CZ, всё еще находящихся на вооружении чешской армии, может быть предоставлен Украине точно так же, как ранее были переданы Т-72М1

- говорится в издании Zona Militar.