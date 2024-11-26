Финляндия – новый форпост НАТО на границе с Россией (часть 1)

ЦАМТО, 25 ноября. После присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического альянса практически удвоилась.

В условиях все более возрастающей эскалации ситуации вокруг Украины, это направление стратеги НАТО рассматривают как удобный плацдарм для открытия второго фронта с целью широкомасштабного наступления на Россию.

Безусловно, в этом гипотетическом нападении будет задействован весь арсенал НАТО, но сама Финляндия будет играть, как и Украина, роль тарана против России.

Для оценки военного потенциала Финляндии ЦАМТО начинает серию из пяти публикаций, посвященных ускоренной милитаризации Хельсинки. Ниже представлен первый материал на эту тему.

Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. В ходе церемонии, состоявшейся в Брюсселе, глава МИД страны Пекка Хаависто передал документ о присоединении к Североатлантическому договору, что означает завершение процедуры (документы о присоединении новых членов хранятся в США.).

"С получением этого документа мы можем объявить Финляндию 31-м членом Североатлантического договора", – сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Церемония завершилась торжественным поднятием национального флага страны на площади перед зданием штаб-квартиры блока в Брюсселе.

Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае 2022 года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса – кроме Будапешта и Анкары. Венгрия ратифицировала членство Финляндии в блоке в конце марта, а Турция – в начале апреля 2023 года.

Теперь, как полноправный член НАТО, Финляндия получила доступ к оборонному потенциалу, разведданным и ресурсам всего альянса. В выигрыше оказался и сам альянс, поскольку Финляндия и до своего вступления в НАТО располагала значительными и хорошо обученными вооруженными силами с элитными подразделениями. Также Финляндия накануне своего вступления в НАТО не пожалела денег на закупку по импорту самых современных вооружений, в том числе истребителей F-35.

Сухопутная граница между РФ и Финляндией составляет примерно 1300 км, то есть после присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического альянса практически удвоилась.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления в альянс, и, исходя из этого, принимать необходимые меры".

Д.Песков подчеркнул, что "вступление Финляндии в НАТО не может не повлиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс – враждебная структура для России".

Финляндия значительно расширила сотрудничество с крайне русофобской Эстонией для противодействия России

Следует отметить, что Финляндия в рамках подготовки к вступлению в НАТО с 2022 года стала активно сотрудничать с крайне русофобской Эстонией с целью возможного (в перспективе) блокирования для российских военных кораблей выхода через Финский залив в Балтийское море.

Как заявил 12 августа 2022 года финской газете Iltalehti министр обороны Эстонии Ханно Певкур, Финляндия и Эстония интегрируют свои ракетные системы береговой обороны, что позволит, при необходимости, вести борьбу с российскими военными кораблям на всей акватории Финского залива.

По мнению эстонского министра, страны должны интегрировать системы береговой обороны. Дальность действия ракетных комплексов ВС Финляндии и Эстонии превышает ширину Финского залива. Это означает, что ракетные системы береговой обороны могут быть объединены, и страны смогут делиться друг с другом информацией.

В 2022 году Эстония получила системы береговой обороны Blue Spear (5G SSM) израильского производства, дальность действия которых составляет 290 км. Дальность стрельбы финских ракет MTO 85M превышает 100 км. В самом узком месте Финского залива расстояние между двумя странами составляет 52 км, а в самом широком – 120 км. Министр считает, что после присоединения к НАТО Финляндии и Швеции Балтийское море должно стать "внутренним морем НАТО".

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Финляндия и Эстония активно сотрудничают также в сегменте контроля воздушного пространства двух государств.

В июле 2022 года Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) сообщил, что ВС Эстонии модернизируют состоящие на вооружении трехкоординатные РЛС "Граунд Мастер 403" производства Thales-Raytheon Systems путем обновления аппаратного и программного обеспечения.

После модернизации станции позволят автоматически обнаруживать и идентифицировать самолеты стран НАТО, а дальность обнаружения будет существенно увеличена. Другие технические усовершенствования засекречены. Как предполагается, модернизация значительно улучшит возможности НАТО по формированию картины воздушной обстановки на его "восточном фланге".

Поскольку ВС Финляндия эксплуатируют аналогичные радиолокационные системы, в мае 2022 года Эстония подписала соглашение с Thales о выполнении работ по модернизации совместно с Финляндией. Стоимость контракта составила 11 млн. евро. Благодаря совместной закупке партнеры сэкономят почти 4 млн. евро.

Как планируется, Thales проведет модернизацию РЛС в период с 2022 по 2025 гг.

Ранее, в мае 2009 года, военные ведомства Финляндии и Эстонии выбрали компанию Thales-Raytheon Systems поставщиком новых РЛС, предназначенных для контроля воздушного пространства двух государств. В рамках контракта, подписанного 3 июня 2009 года, компания поставила заказчикам 14 трехкоординатных РЛС "Граунд Мастер-403" S-диапазона, включая 12 ед. для ВС Финляндии и две – ВС Эстонии.

Финляндия наращивает экспорт оружия

Наряду с крупными закупками вооружений по импорту, Финляндия является и крупным экспортером ВиВТ.

Согласно отчету аналитического центра по вопросам мира и безопасности SaferGlobe, в 2023 году Финляндия экспортировала оружие военного и гражданского назначения на общую сумму 333 млн. евро.

Как сообщило 21 октября 2024 года финское новостное агентство Yle, этот результат является самым высоким показателем, зафиксированным с 2002 года, когда аналитический центр впервые начал отслеживать экспорт вооружений Финляндией.

Анализ показал, что объем экспорта оружия военного назначения составил около 192 млн. евро, а гражданского – 141 млн. евро. Большая часть экспорта оружия военного назначения приходится на страны Европы, а более половины стоимости гражданского оружия – на США, Канаду и Австралию.

Недавнее исследование государственной инвестиционной компании Finnish Industry Investment (Tesi) показало, что оборонная промышленность Финляндии демонстрирует "устойчивый рост".

Расходы на оборону Финляндии в 2016-2023 гг.

Военные расходы Финляндии в 2023 году составили 6,266 млрд. долл. (2,09% ВВП). Это абсолютный рекорд по объему военных расходов за период 2016-2023 гг. На протяжении всего рассматриваемого периода в абсолютных величинах военные расходы Финляндии имели знакопеременный характер. Устойчивый рост начался только с 2022 года, то есть с момента принятия руководством страны курса на вступление в НАТО.

В целом за период 2016-2023 гг. военные расходы Финляндии составили 33,972 млрд. долл. (1,54% ВВП).

В процентах от ВВП минимальное значение было зафиксировано в 2017 году (1,38%). В 2022 году имел место очень резкий рост этого показателя (1,68% против 1,40% годом ранее). В 2023 году был зафиксирован рекордный показатель за рассматриваемый период (2,09% ВВП).

В марте 2022 года стало известно о планах дальнейшего резкого увеличения оборонного бюджета Финляндии. Обсуждение этого вопроса стало ключевой темой дебатов в правительстве. Конфликт на Украине усилил напряженность в Финляндии и дальнейшее увеличение расходов на оборону представляется неизбежным.

Военно-экономический потенциал Финляндии

В рассматриваемый период ВВП Финляндии существенно колебался. Минимальный показатель имел место в 2016 году (240,7 млрд. долл.), максимальный – в 2023 году (300,5 млрд. долл.). Экономика Финляндии практически без потерь пережила пандемию COVID-19 – в 2020 году ВВП страны чуть превысил уровень 2019 года (271,7 млрд. долл.), после чего начался существенный рост ВВП (исключение составил 2022 год).

За период 2016-2023 гг. ВВП на душу населения возрос с 43866 долл. в 2016 году до 54008 долл. в 2023 году. Пандемия COVID-19 на этот показатель влияния не оказала.

По всем годам имел место ежегодный прирост этого показателя (исключения составили результаты по 2019 и 2022 гг.). В 2023 году ВВП на душу населения достиг максимального значения за рассматриваемый период и составил 54008 долл.

ВВП по паритету покупательной способности возрос с 246,9 млрд. долл. в 2016 году до 330,8 млрд. долл. в 2023 году. На этот показатель пандемия COVID-19 оказала очень ограниченное влияние: в 2020 году ВВП по паритету покупательной способности составил 276,1 млрд. долл. против 279,1 млрд. долл. годом ранее, после чего имел место резкий рост этого показателя.

За рассматриваемый период численность населения Финляндии возросла с 5,487 млн. человек в 2016 году до 5,564 млн. человек в 2023 году. Следует отметить очень незначительный прирост численности населения страны – всего на 77 тыс. человек за 8-летний период.

Структура импорта ВиВТ Финляндии в 2016-2023 гг. по странам-экспортерам по данным на октябрь 2024 года

Поставки вооружений Финляндии в 2016-2023 гг. осуществили 10 стран. За 8-летний период объем идентифицированного военного импорта Финляндии по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 1,430 млрд. долл.

За тот же период Финляндия сформировала пакет заказов на закупку вооружений на сумму 14,551 млрд. долл. (в 10 раз больше фактического объема импорта ВиВТ за тот же период, что говорит о крайней степени милитаризации Финляндии и масштабном перевооружении в ближайшие годы).

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Финляндии в период 2016-2023 гг. занимают США – 734,5 млн. долл. (51,35% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 13,226 млрд. долл. (90,9% рынка).

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Финляндии в период 2016-2023 гг. занимают Нидерланды – 216 млн. долл. (15,1% рынка). Новых контрактов в рассматриваемый период не заключено.

Третье место в рейтинге занимает Израиль – 143 млн. долл. (10%). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 798,6 млн. долл. (5,5% рынка).

Места с 4 по 10 в рейтинге крупнейших поставщиков вооружений Финляндии по периоду 2016-2023 гг. занимают Италия (103,3 млн. долл., новых контрактов не заключено), Южная Корея (87 млн. долл., портфель заказов 330,9 млн. долл.), Швеция (56,5 млн. долл., портфель заказов 120 млн. долл.), Франция (40 млн. долл., новых контрактов не заключено), Германия (33,5 млн. долл., портфель заказов 58,5 млн. долл.), Словакия (9,1 млн. долл., портфель заказов также 9,1 млн. долл.) и Великобритания (7,4 млн. долл., портфель заказов также 7,4 млн. долл.).

Наибольший портфель заказов за рассматриваемый период на поставку ПВН Финляндии заключили США (13,226 млрд. долл.).

В 2024-2027 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта ВиВТ Финляндии, по оценке ЦАМТО, составит 5,419 млрд. долл. против 408,4 млн. долл. в 2020-2023 гг. и 1,022 млрд. долл. в 2016-2019 гг.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 2024-2027 гг. США укрепят лидирующие позиции на Рынке Финляндии (прежде всего, за счет начала поставок F-35A) с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 4,148 млрд. долл.

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Финляндии в период 2024-2027 гг. занимает Израиль (655,7 млн. долл.).

Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Финляндии в период 2024-2027 гг. занимает Южная Корея (190,6 млн. долл.).

Четвертое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Финляндии в период 2024-2027 гг. занимает Канада (180 млн. долл.).

В целом по состоянию на октябрь 2024 года заказы на поставку ПВН Финляндии со сроком исполнения в 2024-2027 гг. имеют 6 стран.

По категории "неизвестный поставщик" (тендеры, победители которых по состоянию на октябрь 2024 года еще не выбраны) объем поставок ПВН прогнозируется в объеме около 100 млн. долл.

Продолжение следует.