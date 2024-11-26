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Военное обозрение

Reuters: Изучение обломков «Орешника» показало, что ранее данный тип ракет по территории Украины не применялся

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Источник изображения: topwar.ru

Обломки российской ракеты, собранной специалистами на территории предприятия «Южмаш» в Днепропетровске, показывают, что ранее такой тип ракет по территории Украины не применялся. На данный момент украинские специалисты продолжают изучать оставшиеся части ракеты. Об этом сообщает Reuters.

Небольшой группе иностранных журналистов удалось получить доступ к обломкам российской ракеты «Орешник», которой Россия нанесла удар по Днепропетровску. На данный момент украинские эксперты при помощи своих западных «коллег» из спецслужб изучают те части ракеты, которые удалось найти. Первый вывод уже сделан, и он говорит о том, что ранее такие ракеты по территории Украины не применялись.

Обгоревшие и раскрошившиеся обломки были разложены на складе в учреждении, где проводится экспертиза оружия. Украинские эксперты изучают эти обломки, чтобы получить представление о российских военных цепочках поставок, производстве и способах разработки контрмер.

- пишет издание.

Источник изображения: topwar.ru

Россия нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в ответ на удары западными ракетами по Курской и Брянской областям. Изначально предполагалось, что ВС России применили МБР, но российский президент в своем обращении заявил об применении новой гиперзвуковой ракеты в безъядерном исполнении.

Как утверждают украинские ресурсы, территория ударов боевых блоков «Орешника» на «Южмаше» оцеплена, идет тщательный поиск оставшихся частей ракеты. Вместе с украинцами работают и западные специалисты, у Киева нет собственных возможностей для установления всех данных.

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