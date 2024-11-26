ЕС и Великобритания нужны Трампу как миротворцы больше, чем ему кажется (The Guardian, Великобритания)

Guardian: в США все больше политиков склоняются к изоляционизму

США должны понять, что им нужен ЕС и, в частности, Британия, пишет Guardian. Она может предложить Трампу торговые стимулы, щедрые расходы на НАТО, “миротворческий” контингент на Украине и помощь в экономических стычках с Китаем – лишь бы Вашингтон не отвернулся от Лондона.

Петр Померанцев

США не придется тратиться на Украину. Великобритания предоставит необходимое финансирование и поможет Трампу “перезагрузить” альянсы.

С Дональдом Трампом приходится спорить о значении даже самых привычных слов. Например, кто конкретно он имеет в виду, обещая “построить стену”? Или вот еще — положить конец российско-украинскому конфликту за один день.

Даже его сторонники говорят, что воспринимают его не буквально, но всерьез — но кто, опять же, решает, что такое “всерьез”? В этой двусмысленности отчасти и кроется притягательность Трампа. Есть что-то захватывающее в том, чтобы вести неповторимые дискуссии с самим президентом, чтобы просто очертить границы реальности. Это как если бы он зазвал вас за кулисы реалити-шоу под названием “большая политика” и отвел в уединенный кабинет, где создаются смыслы и вершатся судьбы.

В результате и сторонники Палестины, и поборники израильской аннексии Западного берега проголосовали за Трампа. Все они прекрасно отдавали себе отчет в том, что он вовсю заигрывает с противником, но все же понадеялись заключить с ним сделку. Тем временем лидеры в Москве, Киеве и по всему миру гадают, как понимать обещание Трампа завершить один из крупнейших конфликтов в Европе со времен Второй мировой.

Трамп рассуждает о “мире посредством силы”, “победе” и “Америке превыше всего”. Значит ли “сила”, что Америка выступит в роли великодушного защитника? Например, пообещает Украине противовоздушную оборону, чтобы защитить ее ядерные объекты от случайных российских бомб и предотвратить атомную катастрофу? Или же под “силой”, наоборот, подразумевается принуждение Украины к отказу от суверенитета?

В Москве никто не спешит договариваться. Путин считает, что и так побеждает на поле боя. Экономика страны уже покрылась испариной — продукты дорожают, а процентные ставки превысили 20% — но до кризиса еще далеко. Еще советские арсеналы иссякнут к концу 2025 года, поэтому Путин сможет начать переговоры в начале следующего года, продолжая при этом сражаться “до упора”, разворачивая новые атаки всякий раз, когда дипломатия складывается не так, как ему бы хотелось.

Как Трамп поведет себя на переговорах по-путински? Россия всегда требовала демилитаризации Украины — под фактическим контролем Кремля. В окружении Трампа есть люди, которые могут на это пойти — особенно при условии, если Россия разорвет военные отношения с Китаем. Но откажется ли Путин от стратегического партнерства с Си ради непредсказуемой Америки?

Даже жертвовать связями с Тегераном Путину невыгодно. Однако в Трампе и его окружении он может увидеть подобие собственной клептократии. Может, некий таинственный претендент предложит Трампу невероятные суммы за поле для гольфа? Или поможет Илону Маску слетать на Марс? Остается надеяться, что бредить в таком случае будет сам Путин.

А что может предложить Украина? В “слитых” донесениях о встрече Зеленского с Трампом перед выборами в США украинский президент отрекламировал огромные запасы ключевых минералов в украинских недрах. Тех самых, что так не хватает американцам — например, титана, который используется везде от ракет до замены суставов. Но соблазнится ли Трамп таким “пряником”?

Неважно, прекратятся ли боевые действия в этом году или нет, суверенитет Украины зависит от того, будет ли она вооружена до зубов. И как минимум в течение следующих двух лет, утверждает Джек Уотлинг из Королевского института оборонных исследований, это будет трудно сделать без американской артиллерии и логистики.

Хотя Трамп и обещал усадить Россию и Украину за стол переговоров, в итоге самые серьезные дискуссии ему предстоят с европейцами и британцами. Это мы можем предложить ему нечто интересное. Торговые стимулы для Америки. Щедрые расходы на НАТО. Усиленный нажим на Иран. “Миротворческий” контингент на Украине. Помощь в грядущих экономических стычках между США и Китаем.

Если ЕС и Великобритания конфискуют российские государственные активы из Euroclear на 300 миллиардов долларов — ведь Путин эти деньги все равно давно уже списал — то предложим серьезное финансирование. Трампу даже не придется тратиться на Украину — это мы купим необходимое оружие. Америка сможет даже получать прибыль, обеспечивая мир в Европе. Трамп будет хвастаться, что заставил этих “европейских паразитов” раскошелиться, и выведет злопыхателей на чистую воду — при этом “перезагрузив” важнейшие альянсы и поставив Америку “превыше всего”.

Но есть и соображения поважнее сиюминутных желаний Трампа. Весь последний год я работал с американскими социологами, пытаясь выяснить, как американцы, особенно республиканцы, видят место своей страны в мире. И в опросах и углубленных интервью мы выявили многих, кто истосковался по изоляционизму.

“Международный порядок на основе правил” никто даже не упоминал — ни буквально, ни по духу. Но при этом люди признали, что Америке необходимо как-то взаимодействовать с внешним миром ради собственной безопасности, как экономической, так и физической. Они отдают себе отчет в том, что Америка зависит от поставок всего на свете: от продуктов питания до автомобилей, вооружений, технологий и лекарств. Они знают, что Америка не может все производить сама. Чувствуют, что злокозненные державы, такие как Китай и Россия, ввергают Америку в зависимость, контролируя морские пути и технологии. И понимают, что больше не контролируют ситуацию и что Пекин и Москва все чаще диктуют им условия.

Эти основные опасения должны учитывать традиционные союзники Америки, ведя с ней переговоры. А Трамп — так или иначе унять эти страхи, ведь он не только направляет своих избирателей, но и прислушивается к их чаяниям. Это как раз то, о чем беспокоятся многие демократы.

Сможем ли мы сформулировать план переноса ключевых цепочек поставок в “дружественные страны” (то есть к нам) — ради безопасности Америки и нашей собственной? Сможем ли мы поставить во главу угла Украину? Поможет ли это вытащить нашу буксующую экономику?

Сейчас обсуждается само значение слов, лежащих в основе международных отношений. Поскольку смысл таких понятий, как “безопасность”, “сила” и “союзы” колеблется, нам выпал шанс переопределить их по-своему.