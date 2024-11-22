"Их роль - рядовые исполнители". Почему в Киеве признали неспособность отвоевать Крым

Полковник Ходаренок: слова Зеленского о Крыме - первый шаг к осознанию реальности

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал невозможность для Киева заполучить Крым в ходе боевых действий. При этом он хотел добиться возвращения полуострова в состав Украины "дипломатическим путем". О чем говорят подобные высказывания и что является одной из главных ошибок украинских политиков - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Владимир Зеленский признал, что Украине не хватит сил для возвращения Крыма с помощью военных. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины «дипломатическим путем».

«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они гибли ради возвращения Крыма. Не то чтобы мы можем вернуть его с оружием в руках», - отметил он.

Что нужно для захвата Крыма?

И в самом деле. Для того, чтобы овладеть полуостровом, Вооруженным силам Украины требуется как минимум сформировать полноценное оперативно-стратегическое объединение (иными словами, фронт). На практике это означает наличие в боевом составе ВСУ еще нескольких сотен тысяч бойцов и соответствующее количество боевой техники.

Меньшими силами подобную задачу явно не решить. И об этом достаточно убедительно говорит опыт «контрнаступа» образца лета - осени 2023 года. Однако ни сил, ни средств, чтобы создать подобное объединение, у Украины в настоящее время попросту нет. Но даже если бы подобный фронт стал реальностью, то и в этом случае военный успех для Киева отнюдь не гарантирован.

И это начинает осознавать украинское руководство.

Так что соответствующее заявление президента Украины в интервью телеканалу Fox News можно расценивать как первый шаг в осознании военно-политической элитой государства полной иллюзорности возврата к границам 1991 года.

Однако до реализма и соответствия заявлений лидеров украинского государства имеющимся в их распоряжении военно-экономических потенций еще очень далеко.

Что осознают в Киеве?

К примеру, избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в его планы входит завершение конфликта на Украине в течение суток. К Соединенным Штатам можно относиться по-разному, но в военном и экономическом отношении в настоящее время это держава номер один в мире. И после подобных заявлений Трампа Зеленский должен встать по стойке смирно, надеть головной убор, приложить пальцы к его козырьку и сказать граду и миру: «генеральную линию республиканской партии США и лично товарища Дональда Фрэдовича Трампа горячо одобряем и поддерживаем и я, как верховный главнокомандующий Вооруженными силами и президент государства сделаю все возможное, чтобы планы президента США были воплощены в жизнь».

А что мог сказать Зеленский в этом случае другого, если боевые и оперативные возможности Вооруженных сил Украины на 90% обеспечиваются за счет военно-технического сотрудничества с США, а государство более чем наполовину финансируется коллективным Западом. Безусловно, форма могла выглядеть и несколько корректнее, но смысл остался бы тот же самый.

Но Зеленский в этом конкретном случае в рамках реальности оставаться не пожелал, и недавно в интервью «Радио Украина» заявил, что США не смогут заставить Киев «сидеть и слушать за столом переговоров» с Россией, так как Украина является «независимой страной». Тут не смог удержаться даже Илон Маск. «У него потрясающее чувство юмора», - прокомментировал это заявление генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, сопроводив свое сообщение смеющимся смайликом. К этому надо добавить, что Трамп отличается хорошей памятью, он обидчив и злопамятен.

Вернемся к интервью Зеленского телеканалу Fox News. Президент Украины сказал, что прекращение военной помощи США Киеву приведет к поражению Украины. «Если помощь прекратится, я думаю, мы проиграем», - сказал он. Тут ключевое слово для понимания неадекватности Зеленского - «думаю». А вот в этом случае думать как раз не надо.

Общеизвестный факт, что война прекратится на следующий день после завершения финансирования и поставок вооружения и военной техники со стороны США.

По-прежнему одной из главных ошибок политических деятелей Украины является представление о том, что они являются видными игроками на геостратегической арене. А на самом деле их роль - рядовые исполнители и не более того. Осознание этого простого факта в полном объеме, судя по последним заявлениям и опубликованным планам президента Украины (типа «плана стойкости»), в Киеве еще не наступило.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок