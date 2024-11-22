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Известия.ru

Опубликованы кадры удара ВС РФ ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске

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Источник изображения: Фото: Telegram

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по производственному комплексу «Южмаш», расположенному в Днепропетровске. Видео из соцсетей опубликовало 21 ноября ИА «Регнум» в своем Telegram-канале.


На кадрах видно, как части ракеты бьют по объектам, после чего происходят яркие вспышки. Также наблюдается сильный шум во время падения.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что Украина применила против российского государства западное дальнобойное оружие. По его словам, региональный конфликт приобрел элементы глобального характера.

Он также сообщил о проведение российским государством испытаний ракеты «Орешник» в ответ на агрессивные действия НАТО. Российский лидер уточнил, что вопрос о дальнейшем развертывании вооружений средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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