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Интерфакс-АВН

Путин назвал разработку ракет средней и меньшей дальности ответом на планы США по развертыванию таких ракет в Европе и АТР

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Американская система ПРО «Иджис», размещенная в Румынии. Предназначена для защиты от баллистических ракет средней и малой дальности. Фото с сайта www.navy.mil
Американская система ПРО «Иджис», размещенная в Румынии. Предназначена для защиты от баллистических ракет средней и малой дальности. Фото с сайта www.navy.mil.

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин заявил, что разработка Москвой ракет средней и меньшей дальности является ответом на планы США разместить ракеты аналогичного типа в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - заявил Путин в четверг в телеобращении.

"Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Путин.

"Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы перевозки в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем", - отметил Путин.

"Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению", - сказал президент.

Путин заметил, что Москва в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока в каком-либо регионе мира не появится подобное американское оружие.

"Повторю: испытание в боевых условиях ракетной системы "Орешник" проводится нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России", - сказал он.

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