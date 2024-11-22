«Хизбалла» заявила, что впервые атаковала ракетами крупную израильскую авиабазу «Хацор», расположенную в 150 км от границы с Ливаном

Источник изображения: topwar.ru

Ливанская «Хизбалла» заявляет о том, что сегодня она впервые атаковала авиабазу ВВС ЦАХАЛ «Хацор» в южном округе Израиля.

Официальный канал «Хизбаллы» сообщает, что по авиабазе был нанесён залповый ракетный удар, что привело к уничтожению и повреждению разведывательных беспилотников и истребителей израильских военно-воздушных сил.

Авиабаза «Хацор» расположена примерно в 150 км от границы Ливана, в районе города Ашдод.

При этом в ливанской группировке не говорят о том, какие именно ракеты «Хизбалла» использовала для осуществления атаки крупного израильского военного объекта.

«Хацор» - та самая авиабаза, которая около 4 лет назад оказалась в зоне затопления, возникшей в результате длительных ливней. В итоге стихия повредила 8 истребителей F-16 ВВС Израиля, три из которых - значительно. Вышли из строя в том числе двигатели и гидравлика. Ремонт повреждённых боевых самолётов занял несколько месяцев. Тогда в Израиле возникла дискуссия относительно целесообразности содержания самолётов в бетонных укрытиях. По одной из выдвинутых версий, именно эти конструкции и создавали условия для подъёма воды и затопления самолётов. Если удар «Хизбаллы» - правда, то вполне понятно, что именно бетонные укрытия могли спасти самолёты и БПЛА от ракет.

Источник изображения: topwar.ru

В Израиле информацию о ракетном ударе по базе ВВС «Хацор» на данный момент не комментируют.