Эксперт: удары по РФ ATACMS говорят о настрое Запада на эскалацию конфликта

Это может добавить неопределенности на поле боя, считает исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци

ШАНХАЙ, 21 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Удары ракетами ATACMS с территории Украины вглубь России говорят о том, что Запад и США настроены на эскалацию конфликта, посылая соответствующий сигнал, что может добавить неопределенности на поле боя. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци.

"Это первый случай, когда Украина использовала оружие дальнего радиуса действия американского производства для нанесения ударов по целям в глубине России. За этим скрывается сигнал о том, что США и Запад намерены обострить ситуацию, усугубив неопределенность на поле боя в российско-украинском конфликте", - сказал эксперт об ударах по Брянской области ракетами ATACMS.

По его мнению, в последнее время действия Украины в этом конфликте стали более "авантюрными", а удары по РФ дальнобойными ракетами говорят о том, что Киев надеется получить от Запада больше средств, которые будут представлять опасность для территории России. "Однако, такого рода рискованные действия носят скорее символический характер. Количество ракет, которые предоставляет Запад, ограничено. Также ограничено количество ракет, которые может использовать Украина, поэтому с применением их на регулярной основе есть трудности. На самом деле, они больше выступают в качестве средства угрозы", - полагает эксперт.

Как отметил он, в настоящее время страны Европы испытывают большую обеспокоенность ситуацией на поле боя, чем США. "За этой тревогой скрывается не только риск эскалации войны, но и осторожное отношение к удовлетворению потребностей Украины в оружии", - сказал он.

При этом, как указал эксперт, если администрация Байдена предоставит еще более дальнобойные ракеты для нанесения ударов по РФ с территории Украины, то это значительно повысит интенсивность боевых действий и непредсказуемость на поле боя. "Это не только приведет к эскалации конфронтации между Россией и Украиной, но и может привести к выходу ситуации на поле боя из-под контроля. Каждый шаг по наращиванию дальнобойности [ракет] будет усложнять кризис, а вероятность заключения перемирия будет уменьшаться", - сказал он, добавив, что чрезмерная военная помощь Украине со стороны Запада может стать большим препятствием на пути мирного процесса.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что ВСУ в ночь на 19 ноября ударили по территории Брянской области ракетами ATACMS, пять из них сбиты комплексами "Панцирь" и С-400, еще одна повреждена. Ракеты упали на техническую территорию военного объекта, возник пожар, он ликвидирован, "жертв и разрушений нет", отметили в министерстве.