The Paper: Россия готова к переговорам при учете новых территориальных реалий

Россия может согласиться завершить конфликт по линии фронта, но о крупных территориальных уступках и сомнений о принадлежности Крыма не может быть и речи, пишет The Paper. Кремлю важно устранить корень конфликта с Украиной, а не бороться за клочки земли.

По сообщениям новостного портала Хуанцю, 15 ноября состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны обсудили ситуацию на Украине. Президент заявил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического решения конфликта и готова возобновить переговоры. Также он отметил возможность достигнуть соглашения для дальнейшей безопасности, основываясь на новых территориальных реалиях. И "самое главное — устранить корень конфликта".

По сообщениям агентства Reuters 20 ноября, пять действующих и бывших российских представителей, знакомых с точкой зрения Кремля, заявили, что Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня с избранным президентом США Трампом. Правительство РФ в целом может согласиться остановить конфликт вдоль линии фронта, но исключает возможность компромисса в отношении крупных территорий. Настойчивым требованием остается отказ Украины от вступления в НАТО и сохранение нейтралитета.

Двое из них заявили, что решение Байдена разрешить Украине использовать тактическую ракетную систему (ATACMS) для поражения целей в глубине территории может осложнить разрешение конфликта и искусственно затянуть достижение соглашения между двумя сторонами. Если перемирие не будет достигнуто, Россия продолжит боевые действия.

Через два дня после разрешения Украине, данного правительством США, использовать дальнобойные ракеты, Министерство обороны России подтвердило, что военный объект в Брянской области подвергся нападению со стороны ATACMS. Пресс-секретарь Песков ранее выразил мнение о невозможности прекращения конфликта, а дальнейшее использование американских боеприпасов для нападения на российские территориальные объекты прямо способствует эскалации конфликта. Также он отметил, что спецоперация России на Украине начиналась против местного правительства, а сейчас переросла в противостояние с НАТО. Он отказался дать оценку тому, когда закончатся спецоперация, добавив, что прекратит их, "когда все ее цели будут достигнуты".

Несмотря на отказ от значительных уступок, три источника из агентства Reuters предполагают возможность для переговоров по конкретному разграничению территорий Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона. Согласно докладу, несмотря на утверждения Москвы, что вышеупомянутые территории полностью принадлежат России и защищены "ядерным зонтиком", по общедоступным данным украинская армия по-прежнему контролирует около 26 тысяч квадратных километров территории.

Россия может отказаться от "небольших участков территории", контролируемых в Харьковской и Николаевской областях, при этом позиция в отношении Крыма даже не подлежит обсуждению.

Вышеупомянутые источники также сообщили, что, хотя Россия и не потерпит вступления Украины в НАТО или его размещения войск, правительство готово обсудить вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву. Другие условия, которые Кремль может поставить Украине, включают соглашение об ограничении численности ВСУ и обязательство не ограничивать использование русского языка.

Отвечая на вопрос, как обе стороны могут прекратить конфликт, два российских источника упомянули проект соглашения, который был близок к одобрению обеими сторонами после переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года. Путин также публично заявлял ранее, что это решение может послужить основой для будущих отношений. Согласно проекту, Украина должна придерживаться политики нейтралитета в обмен на гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Один из российских чиновников отметил, что: "Вопрос в том, как избежать такой сделки, которая однажды втянет Запад в возможную прямую конфронтацию с Россией".