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Россия впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?

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Кадр: function.mil.ru / Wikipedia
Кадр: function.mil.ru / Wikipedia.

Блогер Подоляка сообщил о возможном ударе МБР по Украине

Российский блогер Юрий Подоляка заявил о возможном ударе межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) подвижного грунтового ракетного комплекса РС-26 «Рубеж». Ракетой могли поразить промышленное предприятие в Днепропетровской области. В случае подтверждения этот удар будет считаться первым боевым применением МБР.

В качестве доказательства использования МБР демонстрируют видеозапись, на которой изображены следы от резкого снижения нескольких объектов. В сети предположили, что это могут быть боевые блоки МБР.

Также в Telegram распространяют кадры, снятые якобы в Воронежской области. На них можно заметить следы в небе, которые похожи на те, которые возникают после пусков межконтинентальных ракет.



Комплекс «Рубеж» разрабатывали в 2000-е годы

ПГРК «Рубеж», который считается дальнейшим развитием проекта «Ярс», разрабатывали специалисты Московского института теплотехники в 2000-е годы. В 2011 году состоялся первый испытательный пуск ракеты комплекса.

Достоверных данных о «Рубеже» нет. Считается, что пусковая установка этого ПГРК легче машины «Ярса» — масса установки может составлять менее 80 тонн. Дальность ракеты — 2-6 тысяч километров. Твердотопливная ракета может нести разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения.

6000

километров

максимальная дальность комплекса «Рубеж»

«Рубеж» может стать ответом на действия США

Считается, что РС-26 могла подпадать под определение ракеты средней дальности. Россия и США обязывались не развертывать подобные вооружения в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако в 2019 году стало известно о прекращении действия договора после выхода из него США.

В июне президент России Владимир Путин анонсировал начало производства ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия Вашингтона. По его словам, США выпускают ракеты этого класса и привозят их на учения, которые проводят на территории Европы.

В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем

Владимир Путин

президент России

В 2019 году главный редактор портала MilitaryRussia.Ru Дмитрий Корнев допустил, что возобновление работ по баллистическим ракетам РС-26 «Рубеж» и РСД-10 «Пионер» могло бы стать ответом Москвы на выход Вашингтона из ДРСМД.

Украина захотела получить «Томагавки» для ударов по российским заводам

Зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев сообщил, что Киев может попросить администрацию президента США Джо Байдена разрешить использование крылатых ракет большой дальности Tomahawk («Томагавк») для ударов по территории России.

Ракету, которой изначально вооружали надводные корабли и подлодки Военно-морских сил (ВМС) США, можно запускать с наземной пусковой установки Typhon. Максимальная дальность «Томагавка» составляет 2500 километров. В зависимости от модификации, ракета несет кассетную, проникающую или бронебойную боевую часть.

США разместят в Японии ракетные комплексы Typhon с «Томагавками»

В сентябре издание The Japan Times со ссылкой на заявление министра армии США Кристин Уормут писало, что Вашингтон планирует разместить на территории Японии ракетные комплексы Typhon, на которые ранее распространялись ограничения ДРСМД.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия и Китай ответят на этот шаг.

Комплекс Typhon позволяет запускать крылатые ракеты большой дальности Tomahawk и многоцелевые SM-6. В основе системы лежит вертикальная пусковая установка Mk 41. Первые испытательные пуски провели в 2023 году. В одну батарею Typhon входит четыре подвижные пусковые установки, передвижной командный пункт, транспортно-заряжающая машина и вспомогательный транспорт.

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Путин Владимир
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ПГРК
РСМД
11 комментариев
№1
22.11.2024 06:15
Путин же ясно сказал что удар был нанесен "Орешником" , а не "Рубежом".
+1
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№2
22.11.2024 06:24
Переименовали.
0
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№3
22.11.2024 09:05
Рубеж порос орешником.
0
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№4
22.11.2024 09:27
На самом деле это могла быть любая МБР, верхнюю ступень которой разменяли на увеличенную ПН, при меньшей дальности. Отсюда большое число ГЧ/ББ.

Например, берём за основу ракету комплекса "Тополь-М"
Цитата
ТТХ ракет 15Ж55 / 15Ж65:
Длина ракеты в ТПК - 22,7 м
Длина - 22.55 м (ист. - Стратегические ракетные) / 22.7 м (по др.данным)
Длина 1-й ступени - 8.04 м
Длина 2-й ступени - 6 м
Длина 3-й ступени - 3.1 м
Длина без ГЧ - 17.5 м
Диаметр 1-й ступени - 1.81 м (ист. - Стратегические ракетные) / 1.86 м (источник)
Диаметр 2-й ступени - 1.61 м (источник)
Диаметр 3-й ступени - 1.58 м (источник)
Диаметр ТПК без выступающих частей:
- 15П065 - 1.95 м
- 15П165 - 2.05 м

Масса стартовая - 46.5 т (ист. - Стратегические ракетные) / 47.1 т / 47.2 т (источник)
Масса 1-й ступени - 26 т / 28.6 т (по др.данным)
Масса конструкции 1-й ступени - 3 т
Масса 2-й ступени - 13 т
Масса конструкции 1-й ступени - 1.5 т
Масса 3-й ступени - 6 т
Масса конструкции 1-й ступени - 1 т
Масса головной части / забрасываемая масса - 1200 кг (источник)

Дальность действия:
     - более 11000 км
     - 11500 км (источник)
КВО - 350 м / 200 м (источник)

Гарантийный срок эксплуатации - 15-20 лет (по разным данным, источник)
http://militaryrussia.ru/blog/topic-894.html
Выкидываем 3-ю ступень массой 6 тонн и получаем ПН более 7 тонн, против 1,2 тонны у оригинальной МБР. При меньшей дальности естественно.
0
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№5
22.11.2024 12:37
Цитата, forumow сообщ. №4
На самом деле это могла быть любая МБР, верхнюю ступень которой разменяли на увеличенную ПН, при меньшей дальности. Отсюда большое число ГЧ/ББ.Выкидываем 3-ю ступень массой 6 тонн и получаем ПН более 7 тонн, против 1,2 тонны у оригинальной МБР. При меньшей дальности естественно.
Скорость заявленная не соответствует МБР.
0
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№6
22.11.2024 13:16
Цитата, Сергей-82 сообщ. №5
Речь шла о скорости подлёта к цели. У МБР она тоже сильно меньше маршевой на заатмосферном участке.
0
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№7
22.11.2024 13:59
Цитата, forumow сообщ. №6
Речь шла о скорости подлёта к цели. У МБР она тоже сильно меньше маршевой на заатмосферном участке.
Не могу знать,но думаю не все так просто как вы считаете ,иначе бы все страны не пилили специально БРСД.
Финт с БЧ провернула Ю.Корея и то это в силу того что у КНДР нет продвинутых систем ПВО и тем более ПРО. Противоположная сторона в лице КНДР пилит специальные БРСД с гиперзвуком и специальные ОТРК/БРМД с тяжелой БЧ,потому что знаете что у южан есть Пэтриот ,Иджис на эсминцах и стоит американских Тхад на базах США.
0
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№8
22.11.2024 15:47
Цитата, Сергей-82 сообщ. №7
Противоположная сторона в лице КНДР пилит специальные БРСД с гиперзвуком и специальные ОТРК/БРМД с тяжелой БЧ
Конвертированная из МБР, БРСД как раз и будет с тяжёлой БЧ, в варианте моноблочной, за счёт использования резерва массы приходящейся на 3-ю ступень МБР. А 1-я и 2-я ступени ракеты будут тащить на себе одинаковую нагрузку, независимо от варианта применения.
Типичные БРСД, вроде "Першинга-2" или того чем Иранцы бомбили Израиль, гораздо меньше и легче.
0
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№9
22.11.2024 15:55
Новую ю.корейскую БРСД Hyunmoo-V, с БЧ массой до 9 тонн, можно напротив переделать в МБР, если добавить ей ещё одну ступень и поставить лёгкую боеголовку.



Hyunmoo-V можно считать прямым аналогом "Орешника", исходя из вышеизложенной логики.
0
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№10
22.11.2024 16:08
https://www.twz.com/land/russias-experimental-ballistic-missile-used-to-strike-ukraine-is-based-on-the-rs-26-rubezh
Пентангон считает что на базе Рубеж сделано.
+1
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№11
22.11.2024 16:14
Цитата, forumow сообщ. №8
Типичные БРСД,
Что значит типичные?
Пионер типичная или нет?Скорость?
Цитата, forumow сообщ. №8
гораздо меньше и легче.
Не аргумент.
Курьер, MGM-134A  были меньше чем Пионер и даже меньше чем Шахаб-3.
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