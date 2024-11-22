Войти
Военное обозрение

Politico: Киев намерен надавить на Байдена с целью получить ракеты Tomahawk для ударов по России

415
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украина намерена запросить у пока еще действующей администрации Байдена крылатые ракеты Tomahawk для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщает Politico со ссылкой на зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.

На Украине так обрадовались снятию ограничений на удары по России ракетами ATACMS, что решили попробовать «додавить» Байдена в отношении крылатых ракет Tomahawk, тем более что эта просьба будет не первой, Зеленский уже запрашивал поставку этих ракет в своем так называемом «плане победы». Киев спешит успеть до инаугурации Трампа получить всё, что возможно, так как дальше военная помощь может быть прекращена полностью.

Он (Чернев) заявил, что они (украинцы) могут начать подталкивать администрацию Байдена к тому, чтобы позволить им использовать... «Томагавки» для ударов по российским оборонным заводам вне досягаемости Украины,

— пишет издание.

Однако эксперты считают такой вариант маловероятным, особенно если учитывать, что Зеленский уже получил недвусмысленный отказ по ракетам Tomahawk в рамках своего «плана победы». В Белом доме назвали этот пункт плана «абсолютно невыполнимым», да еще и слили его прессе. На что глава хунты обиделся и заявил, что партнеры так не поступают.

Между тем американцы подтверждают, что ракет Tomahawk у Украины нет, но говорить о том, что они не появятся, утверждать не нужно. Уходящий в отставку Байден может громко «хлопнуть дверью», никто не знает, что творится в голове страдающего маразмом пока еще действующего президента США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 20:23
  • 0
В рамках "корабельной полемики".
  • 22.11 18:30
  • 5826
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.11 16:34
  • 1
Степанов: Канада забыла о своем суверенитете, одобрив передачу США Украине мин
  • 22.11 16:14
  • 11
Россия впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?
  • 22.11 12:43
  • 7
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 22.11 04:04
  • 684
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.11 03:10
  • 2
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 22.11 02:28
  • 1
Путин сообщил о нанесении комбинированного удара ВС РФ по ОПК Украины
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России