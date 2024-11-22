Politico: Киев намерен надавить на Байдена с целью получить ракеты Tomahawk для ударов по России

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Украина намерена запросить у пока еще действующей администрации Байдена крылатые ракеты Tomahawk для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщает Politico со ссылкой на зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.

На Украине так обрадовались снятию ограничений на удары по России ракетами ATACMS, что решили попробовать «додавить» Байдена в отношении крылатых ракет Tomahawk, тем более что эта просьба будет не первой, Зеленский уже запрашивал поставку этих ракет в своем так называемом «плане победы». Киев спешит успеть до инаугурации Трампа получить всё, что возможно, так как дальше военная помощь может быть прекращена полностью.

Он (Чернев) заявил, что они (украинцы) могут начать подталкивать администрацию Байдена к тому, чтобы позволить им использовать... «Томагавки» для ударов по российским оборонным заводам вне досягаемости Украины,

— пишет издание.

Однако эксперты считают такой вариант маловероятным, особенно если учитывать, что Зеленский уже получил недвусмысленный отказ по ракетам Tomahawk в рамках своего «плана победы». В Белом доме назвали этот пункт плана «абсолютно невыполнимым», да еще и слили его прессе. На что глава хунты обиделся и заявил, что партнеры так не поступают.

Между тем американцы подтверждают, что ракет Tomahawk у Украины нет, но говорить о том, что они не появятся, утверждать не нужно. Уходящий в отставку Байден может громко «хлопнуть дверью», никто не знает, что творится в голове страдающего маразмом пока еще действующего президента США.