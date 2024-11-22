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Великобритания планирует вывести из эксплуатации часть военной техники в рамках стратегии оптимизации оборонного бюджета. Согласно заявлению министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили, это решение позволит сэкономить 632 миллиона долларов в течение следующих пяти лет, пишет журнал Breaking Defense.

В свою очередь, освобождающиеся в ходе утилизации устаревшей техники средства планируется направить на модернизацию вооруженных сил страны, включая закупку современного вооружения.

В материале говорится, что согласно озвученным планам, списанию подлежат пять судов, 31 вертолет и 46 беспилотников. Это оборудование будет утилизировано, а на замену ему поступит новое, соответствующее текущим требованиям.

Как пояснил глава британского военного ведомства, данные меры направлены на обновление технической базы вооруженных сил и повышение их эффективности в условиях современных угроз.

Между тем сообщается, что такое решение уже вызвало критику со стороны оппозиции. Хотя детали претензий не уточняются, Джон Хили подчеркнул, что процесс вывода техники согласован с руководством вооруженных сил. Он также заверил, что Великобритания проинформировала союзников, включая НАТО, о своих действиях и продолжает тесный диалог с партнерами по вопросам обороны.

В издании отмечают, что это не единственный случай перераспределения ресурсов в стране. Ранее, в феврале 2024 года, мэр Лондона Садик Хан одобрил передачу Украине автомобилей, которые были сняты с эксплуатации в Великобритании из-за несоответствия экологическим стандартам.

Следовательно, вполне вероятно, что под «утилизацией» вышеупомянутого устаревшего вооружения подразумевается отправка его на Украину, где оно поступит в распоряжение ВСУ.