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После плачевных результатов в учебных боях призывы к списанию британских авианосцев зазвучали с новой силой (Military Watch Magazine, США)

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Авианосец HMS Queen Elizabeth у берегов Португалии
Авианосец HMS Queen Elizabeth у берегов Португалии.
Источник изображения: © AP Photo / Ana Brigida

MWM: в Британии после учебных боев призвали списать два авианосца

После военных учений в Британии разгорелась дискуссия о дальнейшей целесообразности флота из двух авианосцев, пишет MWM. Там признали, что “в большинстве сценариев они утонули”. Стране не хватает ни эсминцев, ни истребителей, чтобы эффективно эксплуатировать оба корабля.

20 ноября Министерство обороны Великобритании опубликовало планы сокращения расходов, которые повлияют на возможности армии, флота и военно-воздушных сил. При этом ожидается, что новое лейбористское правительство продолжит курс прошлых консервативных администраций на жесткую экономию и будет добиваться дальнейших сокращений. Новые меры совпадали с пристальным вниманием к двум недавно введенным в эксплуатацию авианосцам: учения выявили ряд серьезных уязвимостей.

Источник в оборонных кругах сообщил британской газете "Таймс", что корабли прошли через “ряд сценариев”, имитирующих крупномасштабный конфликт, чтобы проверить их “выживаемость” против “подавляющей силы”. В военных учениях участвовали оба корабля этого класса — “Королева Елизавета” (Queen Elizabeth) и “Принц Уэльский” (Prince of Wales). Осведомленный источник признался "Таймс": “в большинстве сценариев авианосцы утонули”. К тому же корабли оказались особенно уязвимы для ракет. Это особенно пагубно сказывается на их выживаемости на этапе, когда Китай, самый мощный потенциальный противник НАТО, выбился в мировые лидеры по возможностям противокорабельных ракет, а Россия и Северная Корея также добились значительных успехов.

"Таймс" и ряд других газет подчеркнули, что на фоне стремления к оптимизации расходов разгорелась дискуссия о дальнейшей целесообразности флота из двух авианосцев. “Была поднята перспектива утилизации минимум одного из авианосцев для решения финансовых проблем”, — сообщалось после недавней встречи на высоком уровне. Особую тревогу касательно дальнейшей судьбы флота вызывает то, что Великобритания не в состоянии укомплектовать оба авианосца подобающим количеством истребителей-невидимок F-35B — самых дорогих в мире. F-35B — единственный класс истребителей, совместимый с британскими авианосцами — в первую очередь из-за отсутствия у них аэрофинишеров. Нехватка истребителей вгоняет ВМС в высокие эксплуатационные расходы — при весьма скромной отдаче, крайне далекой от потенциала.

Еще одной серьезной проблемой остается подверженность кораблей частым поломкам. Так, авианосец “Королева Елизавета” пропустит предстоящие совместные учения НАТО из-за неожиданного отказа гребного вала. Длинный перечень проблем варьируется от затопления отсеков до крушения истребителей и серьезно затрудняет оперативную готовность. Дело доходит и до “каннибализации”: в 2023 году “Принц Уэльский” был “раздет” на запчасти, чтобы поддержать “Королеву Елизавету” на плаву. Кроме того, в докладах ВМС часто подчеркивались такие проблемы, как недостаточная подготовка для эксплуатации, подвергающая экипаж риску.

Главный эскорт авианосцев, эсминец класса “тип 45”, также печально прославился своей ненадежностью: в 2021 году доля кораблей, вышедших из строя, достигла 83% (при этом лишь один из шести кораблей находился в состоянии боеготовности). Корабли значительно уступают аналогам из США, Китая, Японии и Южной Кореи по надежности и универсальности, неся при этом вполовину меньше огневой мощи. Таким образом у Великобритании не хватает ни эсминцев, ни истребителей, чтобы эффективно эксплуатировать свои два авианосца.Варианты вывода из эксплуатации одного из них, включая аренду ВМС США или продажу ВМС Индии после установки аэрофинишеров, уже рассматривались.

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Япония
Продукция
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Проекты
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Type 45
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