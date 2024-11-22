ВВС Великобритании для экономии средств спишут БЛА Watchkeeper WK-450 Mk1 и ряд других платформ

ЦАМТО, 21 ноября. Великобритания в рамках плана по экономии бюджетных средств откажется от дальнейшей эксплуатации парка беспилотных летательных аппаратов WK-450 Mk1 по программе Watchkeeper, а также некоторых других военных платформ.

Как сообщает Janes.com, выступая в Палате общин 20 ноября, министр обороны Джон Хили заявил, что на данный момент из 54 аппаратов используются 11, а остальные (за вычетом семи утерянных в результате аварий) находятся на хранении. После отсроченного поступления на вооружение в 2014 году БЛА WK-450 использовались в конце войны в Афганистане, а также в проливе Ла-Манш для выявления незаконных судов с мигрантами в 2020 году. Помимо этих двух случаев, БЛА использовались только для учебных целей. Замена данным аппаратам пока не названа.

В дополнение к списанию WK-450, ВВС Великобритании выведут из эксплуатации 17 оставшихся вертолетов "Пума" HC2 и 14 устаревших "Чинук" HC6A, которые будут заменены новыми Airbus H-145 в 2026 году и CH-47F "Чинук" в 2025 году, соответственно.

В ВМС ранее установленных сроков будут списаны два десантных корабля, HMS Albion и HMS Bulwark, фрегат "Тип-23" (HMS Northumberland) и два танкера, RFA Wave Knight и RFA Wave Ruler. Выведенные из эксплуатации корабли через несколько лет будут заменены новыми фрегатами "Тип-26" и многоцелевыми вспомогательными судами.

Более подробный план по сокращению избыточных и неэффективных вооружений будет опубликован в новом "Стратегическом оборонном обзоре" (Strategic Defence Review – SDR) в 2025 году. Планируемая экономия средств предполагается в размере 500 млн. фунтов стерлингов.