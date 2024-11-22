Замена ATACMS: ВС США впервые запустили две высокоточные тактические ракеты PrSM залпом из установки HIMARS

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Вооружённые силы США совместно с компанией Lockheed Martin впервые успешно провели залповый запуск двух новых высокоточных тактических ракет PrSM (Precision Strike Missile) из РСЗО HIMARS. Испытания, проходившие на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико, стали важным этапом в программе квалификационных летных испытаний новейшей ракеты, пишет Defense News.

В материале говорится, что данный тест подтвердил возможность последовательного запуска двух ракет из одной установки в соответствии с требованиями военной доктрины США, что обеспечивает высокую вероятность поражения цели. Кроме того, впервые испытания включали нахождение оператора внутри кабины пусковой установки во время запуска, что позволило подтвердить безопасность таких действий для военнослужащих.

Ракеты были протестированы на среднюю дальность, успешно продемонстрировав точность и готовность к боевому применению.

В издании напоминают, что первая партия PrSM была передана армии США в декабре 2023 года для замены устаревших тактических ракет ATACMS. Авторы статьи подчеркивают, что новые ракеты, совместимые как с установками HIMARS, так и с системами M270A2, предоставляют американской армии критически важную возможность глубокого удара, необходимую для противодействия современным российским и китайским военным технологиям.

Ранее в этом году армия США впервые испытала ракеты PrSM за пределами собственных испытательных полигонов: с острова Палау в Тихом океане был произведён запуск по движущейся морской цели, что стало важным шагом в разработке возможностей для уничтожения кораблей. При этом в ближайшем будущем планируется внедрение дополнительных улучшений, включая усовершенствованный поисковый модуль для поражения движущихся целей, увеличение дальности полёта ракеты и повышение её огневой мощи.

В статье говорится, что американская армия продолжает активно разрабатывать новые технологии для расширения дальности действия PrSM, стремясь превзойти текущий предел в 499 километров, установленный первоначальными требованиями. Эти работы стали возможны после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году.

В то же время, в рамках более отдаленных перспектив ведётся конкурс между Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman для создания ракеты следующего поколения, способной поражать цели на расстоянии более 1000 километров.

Касательно PrSM, испытания ракеты продолжатся, включая пользовательские тесты, запланированные на декабрь 2024 года. Принятие окончательного решения о начале серийного производства первой версии ракеты ожидается к концу 2025 года.