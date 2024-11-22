ЦАМТО, 21 ноября. Срок хранения некоторых из ракет ATACMS, обещанных США Украине, истек еще в 2015 году, что потребовало значительных финансовых вложений для их восстановления.

Об этом свидетельствуют данные анализа бюджетных документов Пентагона, проведенного "РИА Новости".

Согласно отчетам, в 2016 ф.г. армия США потратила 30,1 млн. долл. на модернизацию 10 таких ракет, чтобы продлить их срок эксплуатации на десять лет. Однако к 2025 году, как следует из документов, срок хранения этих ракет вновь истечет.

В целом в период с 2016 по 2021 ф.гг. армия США потратила 1,22 млрд. долл. на модернизацию 1075 ед. ATACMS. В 2020 году было дополнительно закуплено 240 новых ракет, что довело их общее количество до 1575 ед. по состоянию на март 2023 года.

С учетом устаревания ATACMS армия США активно заменяет их на более современные ракеты Precision Strike Missile (PrSM). Согласно документам Пентагона, в 2023 финансовом году закуплено 42 ракеты PrSM, в 2024 – 110 ед., а в 2025 планируется приобрести 230 ед.

Стоимость одной ракеты ATACMS составляет около одного миллиона долларов, тогда как цена PrSM превышает два миллиона долларов за единицу. Эти данные могут объяснить, почему Украина получила вооружения на 33,3 млрд. долл. через программу списания из наличия Минобороны США в рамках президентских полномочий, а Пентагон потратил 45,8 млрд. долл. на замену своих запасов.

Вашингтон, как указывается в документах, использовал возможность избавиться от устаревающих ракет, таких как ATACMS, одновременно обновляя свои арсеналы за счет финансирования, выделенного под оказание "военной помощи Украине".