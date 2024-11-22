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ТАСС

Аналитик Коротченко выступил за модернизацию зениток ЗУ-23 для борьбы с БПЛА

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Бронетранспортер МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23
Бронетранспортер МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23.
Источник изображения: © РИА Новости

Главный редактор журнала "Национальная оборона" отметил, что на установки можно поставить оптико-электронную систему контроля воздушного пространства и спецвычислитель

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Модернизация советских зенитных установок ЗУ-23, которые есть в войсках, может помочь в борьбе с атаками украинских БПЛА. Такое мнение ТАСС выразил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ежедневно Минобороны России заявляет об уничтожении от нескольких до десятков и сотен украинских беспилотников над регионами страны.

"Противник может сейчас задействовать против нас и большое количество ударных дронов-камикадзе самых разных конструкций. Причем мы видим, что по 50, иногда 100 целей уничтожаются. <…> И здесь возникает целесообразность, наверное, рассмотреть возможность проведения модернизации имеющихся в войсках в большом количестве - это тысячи - зенитных установок ЗУ-23, которые были бы модернизированы и адаптированы именно для борьбы с малоразмерными средствами воздушного нападения. В первую очередь с беспилотниками", - сказал он.

Особенность модернизации заключается в том, говорит Коротченко, что на старые зенитные установки ЗУ-23 "ставится оптико-электронная система контроля воздушного пространства и спецвычислитель".

"Снаряд перед выстрелом программируется таким образом, чтобы подрыв осуществлялся в заранее вычисленной точке, наиболее оптимальной для поражения осколочным полем той или иной малоразмерной воздушной цели, конкретно беспилотника. Таким образом, боевая работа ведется исходя из того, что обстреливается беспилотник, а подрыв снаряда осуществляется уже непосредственно в зоне поражения цели и в той точке, которая вычисляется заранее. Таким образом, мы минимизируем расход зенитных управляемых ракет, комплексов ПВО, которые достаточно дорогостоящие", - отметил он.

Дешевые, но не менее эффективные

Войсковые системы ПВО в первую очередь эффективно использовать против самолетов или крылатых ракет, напомнил он. А для борьбы с беспилотниками приоритетнее применять более дешевые, но не менее эффективные средства поражения.

"Мы видим, что Украина для дальних ударов использует достаточно примитивные дроны либо летательные аппараты, переделанные в беспилотники-камикадзе, где устанавливается система управления. Соответственно, маршрут строится таким образом, чтобы обойти поражение, районы ПВО. И далее, выходя на дальние атаки, они уже идут фактически и атакуют. Вот здесь, на этих рубежах, для прикрытия объектов, в том числе и в тылу, особенно объектов нефтегазового комплекса, аэродромов, целесообразно использовать модернизированные ЗУ-23", - добавил аналитик.

Он считает такое решение необходимым, "но важно, чтобы были приняты соответствующие решения в плане финансирования прежде всего опытно-конструкторских работ, а дальше уже адаптация и модернизация этого парка зенитных установок". 

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