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Боевые действия на Украине могут прекратиться в 2025 году. Как может выглядеть возможное урегулирование? (The Economist, Великобритания)

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Военнослужащие ВСУ устанавливают заграждения вдоль линии фронта
Военнослужащие ВСУ устанавливают заграждения вдоль линии фронта.
Источник изображения: © Oleg Petrasiuk

Economist: боевые действия на Украине закончатся в 2025 году

Боевые действия на Украине могут закончиться в 2025 году, пишет Economist. Страна потеряла сотни тысяч человек, ее экономика разрушена, а партнеры предпочли бы, чтобы конфликт был завершен. В Вашингтоне это станет приоритетом для администрации Трампа.

Кристофер Локвуд (Christopher Lockwood)

24 февраля начнется четвертый год военных действий на Украине. В результате конфликта уже погибло более 200 тысяччеловек и в три-четыре раза большераненых. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, а экономика Украины разрушена. Страна столкнулась с демографической бомбой замедленного действия после бегства такого количества женщин и детей.

Экономика России также пострадала от западных санкций, нехватки рабочей силы, вызванной ненасытной потребностью Владимира Путина в боевом пополнении, и бегства многих граждан в изгнание. В начале ноября инфляция выражалась двузначными цифрами, процентные ставки составляли 21%, а 40% бюджета занимали военные расходы и расходы на безопасность. Политики заставляют критиков молчать, но все прекрасно понимают, что большинство россиян сыты по горло (согласно результатам соцопроса в 2024 году, 68% россиян поддерживают решение о проведении спецоперации на Украине. — Прим. ИноСМИ).

В то время как граждане Украины переживают третью зиму, когда электростанции и теплоцентрали становятся мишенями для российских ракет и беспилотников, остается только одна причина для надежды: 2025 год может стать годом, когда боевые действия в целом закончатся. Партнеры каждой из сторон предпочли бы, чтобы конфликт был завершен. В Вашингтоне это станет приоритетом для новой администрации Дональда Трампа.

В начале 2024 года из-за споров в Конгрессе американская помощь Украине была приостановлена на несколько месяцев, поскольку существовавший пакет финансирования был исчерпан, а новый не был утвержден. К 2025 году этот новый пакет в 61 миллиард долларов будет исчерпан, хотя новая администрация, скорее всего, заморозит его до этого времени. Проблема с финансами — не единственная. У Америки заканчиваются запасы военной техники, которую она поставляет на Украину, и ей приходится обращаться к другим партнерам, особенно к Израилю и Тайваню.

Украине придется смириться с потерей части территории

В Европе ситуация с сокращением поставок еще хуже, поскольку правительства делают слишком мало для расширения оборонного производства, чтобы удовлетворить потребности Украины, которая не сможет полагаться на Америку. Украина обладает впечатляющей оборонной промышленностью, особенно в области производства беспилотников. Но ей будет трудно заполнить дефицит, когда западные поставки сократятся. Все это означает, что в 2025 году, когда президентские гонки в Америке закончатся, давление на Россию с целью вступления в переговоры в той или иной форме значительно возрастет.

Как может выглядеть возможная сделка? Украине придется смириться с потерей части своей территории. 7% территории, занятой Россией в ходе первого наступления в 2014 году (Крым и восточный Донбасс), уже точно не вернуть. Любое урегулирование, вероятно, также будет включать сохранение за Россией части или большей части дополнительных 11% территории, которую она сейчас контролирует после боев в 2022 году. Взамен Украина должна получить надежные гарантии безопасности, идеальный вариант — полноправное членство в НАТО. Это, вероятно, будет приемлемым решением для Киева, хотя Украине и будет больно это признать.

Однако с возвращением к власти Трампа кажется вероятным, что Украина не вступит в НАТО в течение многих лет, если вообще когда-нибудь вступит. Однако она все же может получить хоть какую-то гарантию безопасности. Во всяком случае, сейчас, по крайней мере, представляется весьма вероятным, что в2025 году начнутся дискуссии, и когда они начнутся, боевые действия могут резко пойти на спад, вплоть до прекращения огня. Именно так произошло в 2014 году (хотя это прекращение огня так и не было достигнуто). Пока переговоры продолжаются, может возникнуть полузамороженный конфликт. Да, это несовершенный вариант, но гораздо лучше, чем то, что происходит сейчас.

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