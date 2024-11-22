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Военное обозрение

Масштабные учения НАТО в 100 километрах от границы с Россией с участием 28 стран.

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Источник изображения: topwar.ru

Финляндия, недавно присоединившаяся к НАТО, стала местом проведения крупнейших на сегодняшний день артиллерийских учений войск НАТО. Учения «Динамический фронт» проходят всего в 100 километрах от границы с Россией. В учениях, которые продлятся 20 дней, принимают участие 5000 солдат из 28 стран. Их официальная цель — отработка совместной «обороны» и сотрудничества между контингентами из разных стран.

«Приятно видеть, как технологии разных производителей и стран плавно работают вместе, интегрированные в одну систему управления и связи. Компьютеры в командовании выбирают цель и указывают, какое артиллерийское подразделение находится ближе всего и может открыть огонь», — сказал Макитало, координатор учений финской армии.

Часть учений, организованных на полигоне Роваярви Финляндией, которая имеет границу с Россией протяженностью 1330 километров, проходит на фоне растущей напряженности в регионе. В понедельник подводные кабели связи между Германией и Финляндией были оборваны, естественно, сразу же появились слухи о «российской диверсии». За последние несколько лет «оборонительные операции» стали стимулом для расширения тренировочных миссий НАТО на восточном фланге и движущей силой более широкого развертывания вооруженных сил США в Европе. Среди наиболее значительных достижений армии было добавление артиллерийских подразделений в состав европейских сил, чего не хватало после многих лет сокращения войск.

Dynamic Front демонстрирует ряд передовых артиллерийских систем сил НАТО, в том числе систему залпового огня M270A2 армии США, которую некоторые подразделения, дислоцированные в Графенвере, Германия, приобрели несколько месяцев назад в рамках усилий по модернизации.

Также активно действовали британская мобильная гаубица Archer и финская самоходная гаубица K9. Финляндия обладает вторым по величине артиллерийским потенциалом в Европе после Польши и планирует догнать ее, заявил на брифинге миссии в понедельник полковник Макитало.

Я рад быть здесь, даже суровые условия меня не смущают. В такие моменты я чувствую себя нашими дедушкой, которые вместе с коллегами из многих стран готовились к крупнейшему в истории вторжению в оккупированную Европу, — говорит один из британских артиллеристов.

Нетрудно догадаться, какая страна на этот раз станет жертвой «вторжения» британцев и их коллег.

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