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Финляндия, недавно присоединившаяся к НАТО, стала местом проведения крупнейших на сегодняшний день артиллерийских учений войск НАТО. Учения «Динамический фронт» проходят всего в 100 километрах от границы с Россией. В учениях, которые продлятся 20 дней, принимают участие 5000 солдат из 28 стран. Их официальная цель — отработка совместной «обороны» и сотрудничества между контингентами из разных стран.
Часть учений, организованных на полигоне Роваярви Финляндией, которая имеет границу с Россией протяженностью 1330 километров, проходит на фоне растущей напряженности в регионе. В понедельник подводные кабели связи между Германией и Финляндией были оборваны, естественно, сразу же появились слухи о «российской диверсии». За последние несколько лет «оборонительные операции» стали стимулом для расширения тренировочных миссий НАТО на восточном фланге и движущей силой более широкого развертывания вооруженных сил США в Европе. Среди наиболее значительных достижений армии было добавление артиллерийских подразделений в состав европейских сил, чего не хватало после многих лет сокращения войск.
Dynamic Front демонстрирует ряд передовых артиллерийских систем сил НАТО, в том числе систему залпового огня M270A2 армии США, которую некоторые подразделения, дислоцированные в Графенвере, Германия, приобрели несколько месяцев назад в рамках усилий по модернизации.
Также активно действовали британская мобильная гаубица Archer и финская самоходная гаубица K9. Финляндия обладает вторым по величине артиллерийским потенциалом в Европе после Польши и планирует догнать ее, заявил на брифинге миссии в понедельник полковник Макитало.
Нетрудно догадаться, какая страна на этот раз станет жертвой «вторжения» британцев и их коллег.