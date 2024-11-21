Не только ATACMS: США разрешили Украине бить по России ракетами Storm Shadow

The Times: США разрешили Украине наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь РФ

США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, сообщила газета The Times. Применение этих ракет возможно только с помощью американских систем наведения, поэтому санкционировать его должен был Вашингтон. По данным издания, премьер-министр Великобритании Кир Стармер несколько месяцев пытался добиться разрешения, однако в Белом доме опасались эскалации конфликта. Теперь же высокопоставленные источники издания намекнули, что американцы сняли все свои возражения.

США сняли возражения по поводу применения ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

По данным издания, британское правительство несколько месяцев пыталось получить от Вашингтона разрешение на то, чтобы Киев мог использовать эти ракеты. Дело в том, что для применения Storm Shadow используются американские системы наведения, поэтому санкционировать его должны США.

Storm Shadow. Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Премьер-министр Кир Стармер еще в июле заявил, что ракеты должны «очевидно использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом». При этом он подчеркнул, что Украина сама должна решать, как их применять «в оборонительных целях».

После этого президент Украины Владимир Зеленский во время официального приема на Даунинг-стрит попросил Стармера «проявить лидерство» и помочь с «дальнобойным потенциалом» Украины. Однако никаких заявлений не последовало.

The Times пишет, что впоследствии премьер-министр Великобритании занял более осторожную позицию по этому вопросу. Вашингтон, в свою очередь, был слишком обеспокоен возможной эскалацией конфликта, которая могла последовать за снятием запрета, поэтому был не готов на такой шаг.

«Говорят, что Байден был особенно сдержан, несмотря на давление со стороны других высокопоставленных лиц в его администрации», - говорится в материале.

Еще 18 ноября The Times писала, что США могут не разрешить Украине применять британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ, несмотря на санкционирование Байденом использования американских ракет ATACMS.

"Источники на Даунинг-стрит сказали, что санкционированные Байденом ATACMS имеют отличные от ракет Storm Shadow военные характеристики (максимальная дальность ATACMS составляет 300 км, в то время как у Storm Shadow - 560 км). Это может означать, что США по-прежнему не разрешат применение Storm Shadow, несмотря на частные запросы правительства", - утверждала газета.

The Sun также сообщала, что Вашингтон пока не авторизовал применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow.

При этом ранее газета Le Figaro написала, что «французы и британцы вслед за США разрешили Украине поразить российскую территорию своими дальнобойными ракетами SCALP/Storm Shadow». Однако в последствии эта информация была удалена из материала.

Тем не менее, по данным The Times, Кир Стармер в последние дни «начал отбрасывать осторожность», по-видимому, намекая, что применение Киевом британских дальнобойных ракет для ударов вглубь России - лишь вопрос времени. Высокопоставленные источники издания сообщили, что премьер-министр намеренно изменил формулировки, и дали понять, что Вашингтон снял свои возражения против использования ракет.

При этом союзники Стармера считают, что существенного влияния на ход украинского конфликта Storm Shadow не окажут. По словам бывшего министра обороны Бена Уоллеса, ракеты хоть и могут стать «мощным сигналом», однако разрешение со стороны Германии использовать ракеты Taurus могло бы дать более значительный эффект.

«Месяцы обсуждений привели к тому, что элемент неожиданности исчез», - пишет The Times.

По данным газеты, официально заявлять о разрешении использовать ракеты Лондон не будет, чтобы не давать России "стратегическое преимущество на поле боя".

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили уже сообщил, что не будет комментировать публикации про удары по РФ ракетами Storm Shadow, чтобы не подвергать риску операционную безопасность.

Ева Вишневская