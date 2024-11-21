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ТАСС

ГД приняла в I чтении законопроект об отчете о запускаемых аппаратах в Роскосмос

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Госдума
Госдума.
Источник изображения: industry-hunter.com

Как пояснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, частные компании будут предоставлять информацию о характеристиках и техническом состоянии космических объектов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает российских граждан и организации передавать в госкорпорацию "Роскосмос" данные о космических аппаратах в их собственности, планируемых к запуску или уже запущенных на орбиту Земли. Документ инициирован правительством РФ.

Перечень такой информации, порядок и сроки ее представления в Роскосмос будут определены самой госкорпорацией.

В настоящее время в законодательстве РФ отсутствует норма об обязанности граждан и организаций предоставлять в госкорпорацию соответствующую информацию, указывают в кабмине.

Как пояснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, в современных реалиях космическая инфраструктура приобретает особое значение для безопасности страны. "Сейчас запуски производят частные компании, научно-исследовательские организации, вузы. Все они будут обязаны предоставлять информацию в госкорпорацию "Роскосмос" о функциональных характеристиках и техническом состоянии космических объектов, которые запускают в космос. Причем такие сведения нужно будет предоставлять также тем организациям, которым собственники космических объектов дали право на их использование. Эти данные помогут иметь более достоверное представление о том, что запускается на орбиту, оценивать риски и угрозы тех или иных космических объектов", - отметил депутат.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. 

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