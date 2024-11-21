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ТАСС

ГТЛК заключила первый в РФ договор на поставку в лизинг космических аппаратов

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Изображение: ООО "СПУТНИКС"
Изображение: ООО "СПУТНИКС".

Контракт будет действовать пять лет

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила на пять лет договор на поставку группой компаний "Спутникс" в лизинг трех космических аппаратов дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М". Подписание документа состоялось на форуме "Транспорт России". Об этом говорится в сообщении ГТЛК.

О спутнике

Космический аппарат "Зоркий-2М" - новая модель спутника формата "CubeSat 12U", предназначенная для дистанционного зондирования Земли. Аппарат планируется выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500-600 км. Спутник отличается использованием мультиспектральной камеры с высокой разрешающей способностью, снимающей в четырех спектральных диапазонах. Кроме того, аппарат обладает увеличенной скоростью передачи данных на Землю. Также спутник оснащен приемником для получения сигналов с морских судов и их передачи на наземные станции в системы мониторинга и обеспечения безопасности судоходства, в том числе по Северному морскому пути.

О перспективах отрасли

"Видим роль ГТЛК в централизации закупок и поставок космических аппаратов компаниям-операторам космических спутниковых систем. Это позволит развить производство спутников, нарастить выпуск и расширить предложение. Это направление, безусловно, перспективно для страны, бизнеса и для людей", - прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.

Он также сообщил, что ГТЛК уже больше года занимаемся внедрением беспилотных авиационных систем в различные сферы. И компания видит перспективы в объединении сценариев применения космических аппаратов с беспилотниками, что, как полагают в ГТЛК, может существенно повысить эффективность обеих технологий. Например, при мониторинге лесных пожаров, экологическом мониторинге, разведке ледовой обстановки в том числе на Северном морском пути. Спутник фиксирует событие, после чего на место направляется беспилотник для уточнения обстановки, выполнения спасательных миссий, устранения последствий.

В свою очередь, генеральный директор группы компаний "Спутникс" Павел Черенков отметил, что это первая сделка по лизингу в истории российской космонавтики, предметом которой являются космические аппараты на орбите.

"Группа компаний "Спутникс" - частная космическая компания, чья основная задача - сформировать космические группировки, которые станут частью базовой инфраструктуры страны. Сотрудничество с таким институтом развития как ГТЛК является важным стратегическим шагом для нашей компании", - добавил он.

ТАСС выступает информационным партнером XVIII Международного форума и выставки "Транспорт России". 

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