Дональд Трамп может предпринять шокирующий шаг и дать Киеву ядерное оружие (Daily Express, Великобритания)

Кандидат в президенты от Республиканской партии бывший президент Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Trump Tower 27 сентября 2024 года, в Нью-Йорке.

DE: Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие

Трамп может передать Украине ядерное оружие, чтобы раз и навсегда помешать России и Путину, сообщает DE со ссылкой на военного эксперта Николаса Драммонда. По его словам, это сделает Киев "очень могущественным". Но Трамп поставит Украине условие.

Избранный президент Дональд Трамп может передать Украине ядерное оружие, чтобы раз и навсегда помешать России и Путину. Ранее в этом месяце Трамп одержал убедительную победу на выборах, и Украина забеспокоилась по поводу ее последствий в контексте поддержки со стороны США. Однако, несмотря на опасения, что Трамп принудит ее к невыгодному соглашению о прекращении огня, один эксперт считает, что вернувшийся президент может выбрать иной подход.

Эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд сказал в интервью Daily Express, что Трамп может предоставить Украине ядерное оружие. "В ближайшие четыре года Россия перевооружится, но и Украина восстановится, перевооружится и подготовится. Одним из элементов этой подготовки может стать предоставление США Украине ядерного оружия. Сделку могут заключить втайне, и Украина внезапно станет очень сильной. А Зеленский скажет: "У нас есть ядерное оружие, и, если вы на нас нападете, мы разбомбим Москву".

Можете себе представить реакцию Путина? Это одна из причин, по которой ему, вероятно, наскучила идея с мирным соглашением, которое не совсем соответствует его условиям. Для Трампа это может стать козырем. С одной стороны, было бы безрассудно предоставлять Украине ядерное оружие, а с другой могло бы восстановить баланс мира и власти в регионе. США могли бы пообещать Киеву ядерное оружие при условии невступления в НАТО."

До сих пор неясно, как именно Трамп планирует действовать в отношении Украины. В этом месяце The Wall Street Journal писала, что он захочет создания демилитаризованной зоны между Украиной и Россией. Ссылаясь на источник, близкий к Трампу, новостное издание добавило, что США могут также на 20 лет заморозить вступление Украины в НАТО.

Президент Владимир Зеленский в минувшие выходные заявил, что с приходом Трампа в Белый дом конфликт закончится быстрее. Мол, “безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, боевые действия закончатся быстрее. Мы должны сделать все, чтобы это произошло в следующем году дипломатическим путем”.

Автор: Чарли Брэдли (Charlie Bradley)